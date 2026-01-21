C'è finalmente una data ufficiale per l'arrivo di Eleanor Price a Un posto al sole, fissata per venerdì 23 gennaio. Sarà Raffaele ad accoglierla a Palazzo Palladini, mentre Marina, nel suo nuovo ruolo di amministratrice delegata dei Cantieri, insieme a Roberto, cercherà di convincerla a diventare cliente della loro azienda.

Le anticipazioni delle puntate in onda fino al 30 gennaio rivelano che la donna non arriverà sola. Al suo fianco ci saranno, infatti, due collaboratori di fiducia, un uomo e una donna, che porteranno un’ondata di curiosità e novità tra gli abitanti del palazzo.

Tuttavia, Renato non riuscirà proprio a fidarsi di questi ospiti imprevisti, lasciandosi guidare dai suoi sospetti.

Un posto al sole, Chi è Eleanor Price

Palazzo Palladini si prepara ad accogliere una presenza internazionale proprio in occasione del trentesimo anniversario di Un posto al sole. Eleanor Price, interpretata da Whoopi Goldberg, arriverà a Napoli insieme a un ristretto gruppo di collaboratori, attirando subito l’attenzione dei condomini e dell’intero stabile.

La ricca imprenditrice americana verrà accolta con un certo imbarazzo da Raffaele e, poco dopo, farà visita a Roberto e Marina per definire gli ultimi dettagli dello yacht commissionato ai Cantieri. All’incontro prenderanno parte anche Filippo e Serena, che finiranno per condividere con Eleanor i ricordi legati al periodo vissuto a New York, una città che ha avuto un peso decisivo nella loro storia d’amore.

L'imprenditrice americana conquista quasi tutti

Il pranzo scorrerà in un clima sereno e rilassato. Eleanor si mostrerà solare, curiosa e appassionata di viaggi, mentre la vista mozzafiato dalla terrazza la colpirà profondamente, facendole nascere l’idea di fermarsi a vivere proprio a Palazzo Palladini. Raffaele Giordano, affascinato dalla nuova ospite, si metterà subito all’opera per trovarle una sistemazione all’altezza all’interno dello stabile, aprendo così una nuova fase destinata a lasciare il segno in Un posto al sole e nelle trame di Upas. La donna, col suo carisma e la sua vitalità, conquisterà tutti tranne uno. Un condomino, infatti, sembrerà essere immune al fascino di Eleanor.

Renato non si fida degli americani

L'imprenditrice americana non riuscirà a convincere Renato. L’uomo si mostrerà diffidente e poco disposto a fidarsi di Eleanor e delle persone che la accompagnano, creando una nota stonata in un clima che dovrebbe essere di festa.

In effetti, la misteriosa Mrs Price custodisce un segreto ancora sconosciuto agli abitanti del palazzo, legato proprio alle ragioni che l’hanno portata lì. Nel frattempo Raffaele farà da guida alla ricca imprenditrice, accompagnandola alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Napoli. Sarà durante questa conoscenza e nel corso delle escursioni tra i vicoli della città che, poco alla volta, inizierà a emergere la verità legata alla donna.