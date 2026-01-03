La puntata di Un posto al sole del 2 gennaio si è conclusa con un cliffhanger che vede Eduardo di fronte a una difficile scelta. L'uomo dovrà infatti decidere se aiutare Stella o lasciar fare a Damiano il suo lavoro. Le anticipazioni delle puntate di Upas, in onda dal 5 al 9 gennaio, rivelano che Sabbiese deciderà di aiutare Stella e la sua banda, dando inizio a un'escalation che porterà l'uomo vicino ad accettare un ruolo nel gruppo criminale.
Nel frattempo Nunzio si riscoprirà sex symbol, mentre Raffaele spiazzerà tutti rinunciando al pensionamento.
Per finire, Gennaro sarà a un passo dalla disfatta a causa delle dichiarazioni di Okoro.
Eduardo Sabbiese tra redenzione e crimine
Eduardo deciderà di aiutare Stella, anche se le dinamiche con cui l'uomo riuscirà a salvare la donna e la sua famiglia non vengono chiarite. Il suo gesto gli farà comunque guadagnare punti agli occhi della banda.
Nel frattempo Damiano, che presumibilmente non si renderà conto del coinvolgimento del suo amico, continuerà le indagini sotto la forte pressione dell'Ispettore Grillo.
Una decisione difficile
Rino e Angelo capiranno di potersi fidare di Eduardo e, spronati da Stella, decideranno di offrirgli un posto nella banda. Sabbiese si troverà così di fronte a una scelta difficile.
Da una parte un lavoro umile ma onesto a Palazzo Palladini, che rappresenterebbe l'inizio di una vita diversa. Dall'altra il ritorno al crimine e al miraggio dei soldi facili.
A quanto pare l'affetto verso Clara lo farà titubare, ma alla fine l'uomo deciderà di accettare l'offerta abbracciando nuovamente la via della criminalità. Il percorso di redenzione faticosamente costruito rischierà così di crollare in un istante, travolto da un richiamo impossibile da ignorare.
Il resto delle anticipazioni di Upas dal 5 al 9 gennaio: video hot per Nunzio, Gennaro vede una possibilità di salvezza
Micaela realizzerà un video per i social del Vulcano con Nunzio protagonista. Nonostante l'iniziale riluttanza del ragazzo, il filmato spopolerà online consacrandolo come "hot chef" tra i follower entusiasti.
Rossella e Samuel però non la prenderanno affatto bene.
Le dichiarazioni di Okoro getteranno Gennaro in una situazione critica. Il suo legale però preparerà una mossa azzardata che potrebbe ribaltare tutto.
L'assenza di Guido e Mariella costringerà Cotugno ad accudire il piccolo Lollo. L'esperimento da babysitter improvvisato si rivelerà però un mezzo disastro.
Un ripensamento improvviso porterà Raffaele a rifiutare la pensione, gettando Rosa e Ornella nello scompiglio. Anche altri condomini, ormai abituati all'idea del suo addio, resteranno spiazzati da questo dietrofront inatteso.