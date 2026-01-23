Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio alle 20:50, promettono un vortice di emozioni e colpi di scena. L’arrivo a Palazzo Palladini di Eleonor Price, facoltosa cliente americana, sconvolgerà gli equilibri: la donna sarà talmente incantata dal fascino del posto da sottoporre a Ferri e Marina una richiesta del tutto inaspettata. Intanto, la storyline della banda di Eduardo si fa sempre più tesa, mentre Rosa si troverà ad affrontare nuove verità su Damiano che rischiano di minare il loro rapporto.

Nel frattempo, la simpatica rivalità tra Nunzio e Samuel prenderà una piega clamorosamente comica, mentre Guido e Mariella cercheranno di risolvere la complicata questione finanziaria che coinvolge Bice e Cotugno.

Mrs Price strega Palazzo Palladini: una richiesta speciale per Ferri e Marina

L’arrivo di Eleonor Price a Palazzo Palladini sarà uno degli eventi più attesi della settimana. Dopo la strampalata accoglienza di Raffaele, Ferri e Marina si troveranno a gestire una donna fuori dal comune, che resterà talmente affascinata dalla storica residenza napoletana da avanzare una proposta che coglierà tutti di sorpresa. Determinato a soddisfare ogni suo desiderio, Raffaele farà di tutto per garantire a Mrs Price un soggiorno indimenticabile.

Tuttavia, la presenza degli americani susciterà sospetti in Renato, convinto che dietro tanta cortesia si nasconda qualcosa di misterioso. Nel frattempo, Rosa si renderà conto di quanto sia importante conoscere l’inglese per non sentirsi esclusa dai nuovi eventi che animano il Palazzo. E non mancheranno i problemi alla radio, dove il vuoto lasciato da Elena costringerà tutti a riorganizzarsi e a cercare un nuovo direttore, aggiungendo ulteriore fermento alle giornate di Palazzo Palladini.

Nuove tensioni per Rosa e Damiano, mentre Nunzio e Samuel fanno scintille

Sul fronte criminale, Eduardo preme affinché la sua banda passi a un nuovo colpo, ma dovrà scontrarsi con le remore di Rino, meno incline a rischiare.

Quando però Eduardo riesce a convincere Stella e Angelo ad agire senza di lui, la tensione sale alle stelle e si rischiano fratture irreparabili nella banda. Parallelamente, Rosa scoprirà un aspetto inedito del compagno Damiano che potrebbe mettere a dura prova la fiducia tra i due: dopo un litigio acceso, sembra aprirsi una crepa nella loro relazione. In un clima di sospetti e incomprensioni, Rosa dovrà scegliere se lasciarsi guidare dalla gelosia o dalla fiducia. Nel frattempo, la rivalità social tra Nunzio e Samuel raggiunge il suo apice e sfocia in una lite tanto accesa quanto esilarante, regalando al pubblico momenti di leggerezza e comicità che sapranno stemperare le tensioni della settimana.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nell’ultimo appuntamento di Un Posto al Sole andato in onda venerdì 23 gennaio, Marina e Roberto hanno mostrato grande determinazione nel voler rilanciare i Cantieri, soprattutto in vista dell’arrivo di una misteriosa cliente americana che prometteva opportunità importanti. Eduardo, intanto, ha continuato a premere su Stella per coinvolgerla in un colpo, ma ha dovuto fare i conti con la prudenza e l’autorità di suo zio Rino. Sul versante più leggero, Guido e Mariella sono rimasti sempre più coinvolti nella spinosa faccenda dei soldi che Bice deve restituire a Cotugno, trovandosi loro malgrado coinvolti in una situazione dai risvolti imprevedibili e spesso divertenti.