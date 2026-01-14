Per Gennaro, sembra essere arrivata la fine. Nella puntata di Un posto al sole del 14 gennaio, l’imprenditore ha tentato un’ultima mossa disperata per salvarsi. L'imprenditore ha provato ancora una volta a manipolare sua moglie, convinto di poterla plagiare come in passato, ma questa volta le cose andranno diversamente.

Le anticipazioni di Un posto al sole confermano che Antonietta non si lascerà più abbindolare. La sua presa di posizione scatenerà la furia di Gagliotti che, messo con le spalle al muro, reagirà malissimo.

Antonietta stavolta non ci sta

Dopo la confessione rilasciata in radio, Gennaro ha tentato un approccio diverso presentandosi di persona per ottenere una ritrattazione. Del resto, senza una conferma ufficiale davanti agli inquirenti, quella dichiarazione rischierebbe di restare priva di conseguenze legali.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano però che Antonietta non avrà alcuna intenzione di salvarlo. Anni di manipolazioni e sopraffazioni hanno lasciato un segno profondo e stavolta la donna sceglierà se stessa. Il suo rifiuto farà esplodere Gennaro, dando vita a una reazione incontrollata.

Gagliotti perde la testa e scappa, Antonietta in pericolo

Gli spettatori di Un posto al sole hanno già assistito a episodi di violenza domestica tra le mura di casa Gagliotti.

In passato l’uomo ha aggredito fisicamente la moglie, arrivando persino a stringerle le mani attorno al collo. Alle vessazioni psicologiche si sono aggiunti gesti brutali che rendono oggi il pericolo ancora più concreto. Non si può quindi escludere che una situazione simile possa ripetersi.

Le anticipazioni di Upas descrivono Gennaro in fuga, disperato e fuori controllo, e confermano che per lui, in ogni caso, sarà la fine. L'uomo riceverà infatti la sua giusta punizione uscendo di scena definitivamente, almeno per ora.

Michele direttore di Radio Golfo 99?

L’uscita di scena di Gennaro aprirà la narrazione a nuovi sviluppi. A breve torneranno a Napoli Elena e Vinicio, pronti a far sentire la propria voce in questa vicenda.

Per quanto riguarda la figlia di Marina, la donna sceglierà di rientrare a Londra e di rassegnare le dimissioni da Radio Golfo 99. Il ruolo di direttore resterà così scoperto, mentre da tempo circola un’indiscrezione che stavolta potrebbe concretizzarsi. Ora che Michele ha conquistato la fiducia di Ferri, appare infatti pi+ che plausibile che sarà proprio lui a ottenere la nomina, chiudendo questo capitolo di Un posto al sole con un lieto fine per il giornalista.

Più articolata si presenterà invece la questione del nuovo amministratore delegato. Vinicio avrebbe titolo per rivendicare quel ruolo e potrebbe contare sull’appoggio di Chiara, anche se non ha mai mostrato un reale interesse per quella posizione.

Ferri ambirà con forza all’incarico, ma dovrà scontrarsi con il veto della giovane imprenditrice Petrone. Restano inoltre in campo le opzioni Marina e Filippo.

Il nuovo assetto dei Cantieri in Un posto al sole dovrà inoltre confrontarsi subito con l’arrivo di Eleanor Price, facoltosa cliente statunitense che potrebbe contribuire a risollevare le sorti dei Cantieri Palladini nella soap di Rai 3.