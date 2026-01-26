Stando alle anticipazioni di Una nuova vita, Anna Valle veste i panni di Vittoria Greco: dopo aver scontato una pena di reclusione di 8 anni per il delitto del marito, la donna una volta tornata in libertà cerca la verità visto che si è sempre professata innocente. Tra i vari problemi da risolvere, c'è anche quello legato al rapporto col figlio che non vuole saperne di lei.

Anticipazioni prima puntata

Una nuova vita racconta la storia di Vittoria Greco. Tutto ha avuto inizio 8 anni prima, quando il personaggio interpretato da Anna Valle si trova a doversi difendere dall'accusa di omicidio: la donna stava effettuando un'arrampicata col marito quando si è fermata per prendere fiato mentre lui ha deciso di proseguire, ma una volta arrivata in cima ha trovato il marito morto.

Nonostante si sia sempre dichiarata innocente, i giudici l'hanno condannata ad 8 anni di reclusione senza appello. Una volta uscita dal carcere, Vittoria torna a San Martino di Castrozza (Trento) e inizia subito a cercare la verità per trovare il vero colpevole dell'assassino del marito. La donna, però, dovrà fare i conti anche col figlio che nel frattempo ha compiuto 17 anni e dal giorno della scomparsa del padre non vuole più saperne di sua madre. A complicare la situazione ci ha pensato anche la stampa locale che all'epoca dei fatti ha definito la donna accusata del delitto "la mantide delle Dolomiti". Sulla sua strada Vittoria Greco troverà un avvocato Marco Premoli (Daniele Pecci) che l'aiuterà a trovare il vero colpevole.

Dove e quando seguire Una nuova vita

La nuova serie tv andrà in onda su Canale 5, da mercoledì 28 gennaio a partire dalle ore 21:30 circa.

Una nuova vita verrà trasmesso per quattro prime serate ed è stata interamente girata sulle Dolomiti ed è una coproduzione RTI (Reti Televisive Italiane) – 11 Marzo Film.

Nel cast Anna Valle veste i panni di Vittoria Greco, mentre Luca Capuano è Leonardo ovvero il marito che verrà ucciso in circostanze dubbie. Matteo (Gabriele Rizzoli) è il figlio, mentre Daniele Pecci interpreta Marco Premoli, un avvocato che aiuterà Vittoria a scoprire la verità ma che anche lui avrà un rapporto complicato con la figlia adolescente.