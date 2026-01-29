Mercoledì 4 febbraio, su Canale 5, andranno in onda due nuovi episodi di Una nuova vita. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, Asia Premoli verrà sospettata per il delitto di Leonardo. Dopo aver scontato la pena in carcere, Vittoria è tornata in libertà ma far cambiare i giudizi della gente sul suo conto non è affatto facile: nessuno vuole farsi curare da una (presunta) assassina.

Anticipazioni mercoledì 4 febbraio

Le anticipazioni del 4 febbraio di Una nuova vita, vedono Vittoria sempre più sola: allo studio medico tutti la boicottano.

Anche la famiglia Moser ha dichiarato "guerra" alla donna, al punto che intende chiedere l'adozione di Matteo. Quest'ultimo non vuole saperne di sua madre in quanto convinto che sia stata lei ad uccidere il padre. Nonostante le difficoltà ed i pregiudizi, Vittoria non si perde d'animo e trova l'appoggio di Marco.

Nel frattempo le indagini sulla morte di Leonardo, portano i Carabinieri a sospettare di Asia Premoli. Di conseguenza Marco decide di non difendere più Vittoria, in modo da tutelare sua figlia. Dunque Vittoria e Marco per la prima volta cercheranno la verità sulla scomparsa di Leonardo, ma saranno l'uno contro l'altra.

L’avvocato costretto a fare il doppio gioco per salvare la figlia, Vittoria non é sola ma saranno in tanti a volerla lontana dalla verità.



Un secondo appuntamento imperdibile Mercoledì prossimo ovviamente su #Canale5



#UnaNuovaVita



Una nuova vita conquista il pubblico di Canale 5

Ieri, 28 gennaio si è rinnovata la sfida degli ascolti tv e la fiction targata Mediaset ne è uscita vittoriosa.

Su Canale 5, Una nuova vita che vede protagonista Anna Valle ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.990.000 spettatori con uno share del 18.7%.

Su Rai 1, la seconda ed ultima puntata di Morbo K ha totalizzato 2.519.000 spettatori pari al 14.5% di share.

Una Giornata Particolare in replica su La7 è stato visto da 1.034.000 spettatori e il 5.7% di share.

Su Tv8 l'incontro di Champions League tra Benfica e Real Madrid ha invece ottenuto il 3,8% di share con 756.000 spettatori.

Il parare di alcuni utenti del web

Intanto su X, diversi utenti hanno espresso un'opinione personale su Una nuova vita.

Un telespettatore si è soffermato sugli ascolti: "Finalmente Mediaset riporta la grande fiction sul piccolo schermo".

Un altro ha aggiunto: "Non mi stupisce il risultato ottenuto. D'altronde Anna Valle è una grandissima attrice". Un telespettatore ha elencato tutto ciò che ha gradito della nuova serie tv di Canale 5: "Le uniche certezze dopo il primo episodio sono il cast eccellente, la che vorrei non finisse mai, Anna Valle è una dea così come Daniele Pecci, nessuno in paese sostiene i Moser". Un utente ha scritto: "Questa fiction ha tutto: dramma, morti, corna e amanti come funghi. Perfetta". Un fan si è complimentato per la location: "Complimenti per i bei paesaggi che ci mostrate". Infine c'è anche chi ha affermato: "Gli ascolti di Una nuova vita dimostrano ancora una volta che se una fiction italiana è fatta bene e gli attori piacciono, funziona".