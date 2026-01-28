Claudia Lenti ha commentato in modo pungente la decisione di Alessio Pili Stella di iniziare una frequentazione con Rosanna Siino, ex del suo caro amico Giuseppe Molonia. Il cavaliere di Uomini e donne non ha gradito le critiche dell'ex fidanzata, e lo ha confermato con un messaggio che ha postato su Instagram prima della registrazione in cui si è dichiarato alla dama siciliana.

Le frecciatine di Claudia in un'intervista

Da alcune settimane Alessio sta frequentando Rosanna, ex fidanzata di un suo caro amico.

Questa conoscenza sta facendo discutere perché il cavaliere ha mostrato diversi dubbi sul futuro insieme alla dama, in particolare sul freno che avrebbe per il passato di lei in coppia con Giuseppe.

In un'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni, Claudia ha lanciato qualche frecciatina all'ex per la sua decisione di accettare il corteggiamento di una persona che fino a pochi mesi fa era legata ad un suo amico.

"Per me i fidanzati degli amici sono intoccabili. Al suo posto non mi sarei mai avvicinata", ha dichiarato la figlia di Mario pochi giorni fa.

La replica piccata di Alessio

Poco prima di entrare in studio per registrare nuove puntate di Uomini e donne, Alessio ha voluto rispondere alle frecciatine dell'ex fidanzata Claudia senza mai nominarla direttamente.

"Ex di amiche e amici sono intoccabili, però i propri sono stati toccabilissimi a quanto pare. Molto meglio tacere a volte", ha scritto il protagonista del trono Over in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram il 27 gennaio.

Nuovo avvicinamento a Uomini e donne

Dopo aver replicato a Claudia, Alessio è entrato in studio e ha partecipato ad una registrazione in cui c'è stato l'ennesimo colpo di scena nel suo rapporto con Rosanna.

Dopo aver frenato nella conoscenza nel rispetto dell'amico Giuseppe, il cavaliere di Uomini e donne ha deciso di seguire il cuore: nel corso delle riprese del 27 gennaio, infatti, l'imprenditore si è dichiarato alla dama siciliana con una romantica lettera che ha letto davanti a tutti.

Tra i due, dunque, c'è stato un nuovo riavvicinamento e c'è chi pensa che a breve potrebbero decidere di lasciare il programma insieme.