Si è conclusa poco fa una nuova registrazione di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio. Nel corso delle riprese del 6 gennaio, dunque, Gemma Galgani è stata attaccata perché sta frequentando un signore che secondo molti non le interesserebbe davvero: la dama ha chiuso la puntata in lacrime. Anche Magda ha pianto quando ha raccontato della delusione che ha provato per il comportamento di Mario Lenti, con il quale ha chiuso definitivamente.

Due dame crollano a Uomini e donne

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 6 gennaio, svelano che Gemma ha iniziato una nuova conoscenza.

La dama è uscita a cena con un signore del parterre, ma secondo molti componenti del cast non sarebbe davvero interessata a lui.

Galgani è stata attaccata da tutti in studio e questo l'ha fatta crollare in lacrime: su Instagram, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che la 75enne ha chiuso la puntata disperata, ma prima di raggiungere il backstage ha rilasciato un'intervista che dovrebbe essere mostrata nel corso delle prossime riprese.

Anche un'altra protagonista del trono Over ha pianto oggi: dopo aver scoperto dei baci che Mario ha dato a Isabella durante le vacanze, Magda ha deciso di interrompere la loro frequentazione, ma non ha trattenuto le lacrime quando ha parlato del suo dispiacere per come sono andate a finire le cose tra lei e Lenti.

Baci tra Alessio e Rosanna

Il 6 gennaio a Uomini e donne si è parlato più del trono Over che del Classico, anche perché sia Sara che Cristiana non erano in studio.

Le anticipazioni del web svelano che il primo appuntamento tra Alessio e Rosanna è andato molto bene, infatti si sono baciati e intendono continuare ad uscire insieme: la dama, però, vorrebbe essere certa del fatto che l'amicizia tra il cavaliere e il suo ex Giuseppe non creerà nessun problema alla loro frequentazione.

Oggi c'è stata anche una lunga lite tra Sebastiano ed Elisabetta, uno scontro che è durato circa 45 minuti e che ha visto gli opinionisti schierarsi apertamente contro il cavaliere di origini siciliane per la sua indecisione.

Sara e Cristiana assenti

Il giorno dell'Epifania negli studi di Uomini e donne si è parlato di un solo tronista del cast, Ciro.

Il ragazzo ha svelato che, al momento, la corteggiatrice che gli piace di più è Alessia M., ma anche con Elisa si è trovato bene in esterna.

Alessia A., invece, è stata presa di mira dalle "colleghe" e dagli opinionisti, tutti convinti del fatto che non sarebbe realmente interessata a Ciro.

Sara non era presente perché si dice che avrebbe raggiunto Jakub a Verona per provare a convincerlo a tornare, invece Cristiana è in attesa di fare le ultime esterne prima della scelta.