Sono ricominciate oggi, 5 gennaio, le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne. Dopo quasi tre settimane di stop per le feste, questo lunedì il cast si è ritrovato in studio e Fanpage ha diffuso le anticipazioni di alcune delle cose che sono accadute. Mario Lenti ha baciato sia Isabella che Magda durante le vacanze, e questo ha creato tensioni tra le dame del parterre. Sabrina Zago, invece, ha detto "no" all'uscita dal programma con Carlo perché non se la sente ancora.

Mario conquista tre dame del parterre

Sono passate circa tre settimane dall'inizio della pausa natalizia di Uomini e donne, e oggi finalmente sono ricominciate le registrazioni (ce ne sarà una anche domani, giorno dell'Epifania).

Sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo tra i protagonisti più chiacchierati del cast 2025/2026, a partire dalle novità sulle frequentazioni di Mario. Durante le vacanze, infatti, l'imprenditore pugliese ha baciato sia Isabella (una nuova dama del parterre) che Magda, e tutte e due lo hanno scoperto oggi in studio.

Il cavaliere, inoltre, ha palesato un interesse non corrisposto per Cinzia, facendo salire a tre il numero delle signore che vorrebbe frequentare nello stesso periodo.

Sabrina, invece, ha passato le feste insieme a Carlo ma oggi ha detto "no" quando lui le ha chiesto di lasciare il programma in coppia. La protagonista del trono Over, infatti, vuole continuare a conoscere anche Cristian.

I rumor delle ultime settimane

Nel periodo in cui Uomini e donne non è andato in onda, sul web si è parlato molto di alcuni componenti del cast e di quello che avrebbero fatto durante la pausa dalle registrazioni.

Mario, ad esempio, è stato fotografato a cena con Magda tra Natale e Capodanno, e questo è bastato a dare il via ad una serie di chiacchiere su un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Gemma, invece, ha trascorso le feste a Saint-Vincent: la dama ha lavorato nel bar dove era stata vista l'estate scorsa mentre serviva ai tavoli, e per l'occasione si è anche improvvisata barista con shaker e cocktail da preparare.

Della tronista Sara, invece, si è vociferato che avrebbe escluso Marco dalle esterne che ha potuto fare durante le vacanze: secondo rumor da verificare, la ragazza avrebbe scelto di portare fuori solo Jakub e Raien.

Quando ricomincia Uomini e donne su Canale 5

Se le registrazioni di Uomini e donne sono ricominciate il 5 gennaio, la loro messa in onda su Canale 5 ripartirà mercoledì 7 dalle ore 14:45.

Questa settimana, dunque, i fan avranno sia nuove anticipazioni che la possibilità di vedere cos'è successo in studio prima delle feste.

Al momento ci sono ancora un po' di puntate che sono state registrate ma che devono ancora essere trasmesse sul piccolo schermo, come quella in cui Flavio ha fatto la sua scelta: da quasi un mese si sa che il tronista si è fidanzato con Nicole, ma l'epilogo del suo percorso sarà mostrato ai telespettatori attorno alla fine di gennaio.