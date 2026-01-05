La registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 5 gennaio è stata molto movimentata per Sara Gaudenzi. Le anticipazioni svelano che la tronista ha preso due decisioni importanti nel corso delle riprese odierne: ha lasciato andare via Marco Veneselli e ha scelto di andare a riprendere Jakub Bakkour a Verona. Quest'ultimo, infatti, oggi non era in studio e la ragazza lo andrà a trovare per un chiarimento definitivo.

L'addio di Marco a Uomini e donne

Sono accadute molte cose nel corso delle riprese di Uomini e donne del 5 gennaio.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Sara è stata messa a confronto con Marco dopo un lungo periodo di gelo: i due hanno parlato, ma non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Il corteggiatore ha deciso di abbandonare il programma perché il suo interesse nei confronti della tronista sarebbe diminuito durante le vacanze, e lei lo ha lasciato andare senza battere ciglio.

Salvo colpi di scena, dunque, si è conclusa definitivamente la frequentazione tra Sara e il giovane romano che era entrato nel cuore del pubblico sin dalla loro prima esterna.

Il gesto per recuperare il rapporto con Jakub

Dopo aver detto addio a Marco, Sara ha scoperto che Jakub ha deciso di non partecipare alla registrazione di Uomini e donne del 5 gennaio.

Tra i due c'è stato un acceso confronto in camerino prima della pausa per le feste, e oggi lui ha scelto di restare a casa per lanciare un forte segnale alla tronista.

A differenza di quello che ha fatto con Marco, in quest'occasione la giovane protagonista del trono Classico ha anticipato che andrà a Verona da Jakub per provare a chiarire con lui.

Continua anche la frequentazione tra Gaudenzi e Simone, l'ex corteggiatore di Cristiana che da circa un mese figura tra i pretendenti dell'altra tronista del cast.

L'annuncio di Cristiana sul suo futuro nel programma

Sempre nel corso della registrazione di Uomini e donne del 5 gennaio, Cristiana ha svelato che la prossima settimana sceglierà.

Dopo circa quattro mesi di esterne, baci, discussioni e riappacificazioni, dunque, la tronista di origini siciliane è pronta a fare il nome del ragazzo con il quale vorrebbe fare coppia lontano dai riflettori.

Nei prossimi giorni Anania trascorrerà un'intera giornata con Ernesto e una con Federico, dopodiché inizierà a pensare a quello che dovrà dire ai due corteggiatori quando se li ritroverà di fronte per l'ultima volta.

Dopo Flavio, dunque, un'altra protagonista del trono Classico sta per portare a termine il proprio percorso nel dating-show e tra i fan c'è chi spera che entrambi verranno sostituiti con qualche volto nuovo.