Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano colpi di scena nelle prossime puntate in onda su Canale 5. Nella registrazione di mercoledì 28 gennaio, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, il parterre over è stato al centro di momenti inattesi ed emozionati. Prossimamente, sul piccolo schermo, Mauro e Tiziana decideranno infatti di lasciare insieme la trasmissione. Una scelta che attirerà l’attenzione generale in una giornata già ricca di novità, segnata anche dalla proposta di matrimonio che Roberto rivolgerà ad Agnese.

Mauro e Tiziana lasciano Uomini e Donne insieme

Mauro e Tiziana annunceranno la volontà di proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Dopo poche settimane di frequentazione, la coppia sceglierà di vivere la relazione al di fuori del contesto televisivo. Nel frattempo, nel trono classico proseguiranno i percorsi di Ciro e Sara. Il tronista campano condividerà un bacio con Elisa, mentre la tronista romana continuerà la sua esperienza accogliendo nuovi corteggiatori. Secondo le anticipazioni, anche l’ultimo pretendente rimasto, Simone, deciderà di lasciare il programma; per questo motivo arriveranno nuovi ragazzi pronti a conoscerla e a contendersi il suo interesse.

Roberto chiede ad Agnese di sposarlo

Le prossime puntate non si esauriranno con l’uscita di Mauro e Tiziana. A sorprendere il pubblico sarà anche la presenza in studio di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo: quest’ultimo coglierà l’occasione per una romantica proposta di matrimonio che commuoverà l’intero parterre. Parallelamente, non mancheranno momenti più tesi, con alcune conoscenze del trono over destinate a incrinarsi. Alessio, infatti, proseguirà la frequentazione con Rosanna, con la quale trascorrerà la notte insieme. Tuttavia, la dama siciliana scoprirà che, la sera precedente, il cavaliere ha avuto un’intimità anche con Debora. La rivelazione porterà Rosanna a chiudere la conoscenza con il cavaliere torinese, profondamente delusa dalla situazione.

Intanto, nel parterre over si noterà l'assenza di Arcangelo che, come trapelato dalle anticipazioni, ha deciso di lasciare il parterre over di Uomini e Donne.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Elisabetta e Sebastiano hanno litigato

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Sebastiano ha lasciato la Sicilia per trascorrere alcuni giorni all’Isola d’Elba, dove vive e lavora Elisabetta. La coppia ha passato dieci giorni insieme e, per la dama toscana, le cose tra loro stavano andando bene. Tuttavia, Sebastiano si è trovato a dover scegliere se far entrare in studio una nuova signora interessata a conoscerlo, e lui ha accettato, uscendo anche in esterna con lei. Tale situazione non è affatto piaciuta a Elisabetta, che si è infuriata e ha litigato con Sebastiano.