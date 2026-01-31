Il percorso di Gemma Galgani a Uomini e donne si fa sempre più tortuoso. Nelle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a febbraio, infatti, la dama riceverà un inaspettato due di picche da Mauro: sarà il cavaliere ad interrompere la conoscenza con la 76enne a causa dello scarso interesse di lei. Poco dopo il protagonista del trono Over incrocerà lo sguardo di Tiziana e con lei deciderà di lasciare la trasmissione.

Nuova delusione in arrivo per Gemma

Nei giorni scorsi su Canale 5 è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Maria De Filippi ha cercato di aprire gli occhi a Gemma sul signor Mauro.

"Lui è una persona gentile, ti ascolta e sembra davvero interessato a te. Perché perdi tempo appresso a Mario che non ti ha mai voluta?", ha detto la presentatrice senza girarci troppo intorno.

Pressata dalle critiche degli opinionisti, Galgani si è detta pronta ad intraprendere una conoscenza più seria con il suo corteggiatore, ma le anticipazioni del web svelano che incapperà nell'ennesima delusione.

La coppia che ha lasciato Uomini e donne nell'ultima registrazione

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda nella prima metà di febbraio, dunque, Gemma riceverà l'ennesimo due di picche della sua storia nel programma.

Sarà Mauro a chiudere bruscamente la conoscenza con Galgani sostenendo che non si sentirebbe corrisposto nell'interesse che ha dimostrato sin dall'inizio della frequentazione.

La dama non potrà fare altro che accettare la decisione del cavaliere, e da quel momento diventerà spettatrice di una storia a lieto fine.

Mauro inizierà a uscire a cena con Tiziana, tra i due ci sarà un colpo di fulmine e decideranno di lasciare il programma insieme.

Le date delle prossime registrazioni

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha svelato quando ci saranno le prossime registrazioni di Uomini e donne.

Il cast si ritroverà in studio lunedì 2 e martedì 3 febbraio, e la curiosità dei fan è tutta per gli sviluppi che ci saranno nel trono di Sara, che attualmente ha un solo corteggiatore ed è uno dei più cari amici di Ciro.

Sul fronte Over, invece, Gemma racconterà della frequentazione che ha iniziato con un nuovo componente del parterre e in tanti si augurano che questa sarà la volta buona per lei.