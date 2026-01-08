Oggi, 8 gennaio, andrà in onda la prima parte di una puntata di Uomini e donne che è stata registrata all'inizio di dicembre. Le anticipazioni di Witty Tv svelano che si partirà con Gemma Galgani e la felicità che mostrerà per un incontro con Mario Lenti nei camerini. Il sorriso sul volto della dama, però, sparirà quando il cavaliere racconterà del romantico appuntamento che ha avuto con Maria la sera precedente.

Gli spoiler del nuovo appuntamento su Canale 5

La programmazione di Uomini e donne prosegue con una puntata che risale a circa un mese fa, quella che vedrà Gemma tra i protagonisti assoluti della giornata.

L'8 gennaio, infatti, la dama sarà chiamata al centro dello studio per commentare un'esterna con Mario nei camerini.

"Come illudere una donna. Lui sa perfettamente che non nascerà nulla", sarà il drastico commento di Tina dopo la visione dell'ultimo incontro tra i due.

Galgani sfoggerà un bel sorriso fino a quando Lenti non racconterà dell'appuntamento con Maria della sera precedente.

"Mi sono sentito come se la conoscessi da tanto, è stato bello", dirà l'imprenditore davanti a tutti.

La delusione di Gemma aumenterà quando Mario parlerà dei baci che si è scambiato con la sua nuova corteggiatrice, e durante un ballo le telecamere la riprenderanno in lacrime e con lo sguardo basso.

Nessun ritorno di fiamma a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne che andrà in onda l'8 gennaio, sarà anche l'ultima in cui Mario darà una piccola speranza a Gemma: da questo momento in poi, infatti, il cavaliere dirà sempre "no" ad un riavvicinamento con la protagonista del trono Over che ha perso la testa per lui sin dall'inizio della stagione in corso.

Le anticipazioni del web svelano che Lenti e Galgani non usciranno più insieme, e sarà lui ad allontanarsi in maniera drastica per evitare di illudere la 75enne su un tipo di rapporto che non avranno mai.

Il sentimento non corrisposto

La frequentazione tra Gemma e Mario è durata poche settimane e risale allo scorso autunno, ma ancora oggi in studio si parla di questo perché la dama sembra non volersi rassegnare al fatto che il cavaliere non proverebbe un sentimento per lei.

Per mesi Galgani ha cercato di convincere Lenti a darle un'altra possibilità, e nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda anche Gianni Sperti ha fatto il tifo per un loro riavvicinamento.

Il ritorno di fiamma tanto sperato dalla 75enne, però, non c'è stato e nella registrazione di martedì scorso (6 gennaio) entrambi hanno commentato le conoscenze che stanno portando avanti in questo periodo: Mario sta uscendo con Isabella e Magda, Gemma con un nuovo signore del parterre.