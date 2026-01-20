Il 20 gennaio si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, e Fanpage ha svelato cos'è successo in studio tra i personaggi più discussi del cast. Le anticipazioni che stanno circolando al termine delle riprese di questo martedì, dunque, informano fan e curiosi del fatto che Sara Guadenzi ha eliminato Raien e ha detto che se non arriveranno altri ragazzi lei abbandonerà il trono.

Sara davanti ad un bivio

Dopo le scelte di Flavio e Cristiana, a cercare l'amore comodamente seduti sul trono sono rimasti in due.

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine della registrazione di Uomini e donne del 20 gennaio, dunque, svelano che in studio si è parlato di Sara e della sua decisione di eliminare Raien.

Visto che è rimasta solo con Simone, la ragazza ha spiegato che se non arriveranno nuovi corteggiatori lei abbandonerà il trono senza fare la scelta.

Il percorso per Sara senza Marco e Jakub

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate negli ultimi giorni, Sara ha deciso di andare avanti senza Jakub e Marco.

Sono passate un paio di settimane da quando i due corteggiatori hanno lasciato il programma (uno è andato via dopo una lite e non è più voluto tornare, l'altro si è autoeliminato), e la tronista ha scelto di proseguire il proprio percorso conoscendo altre persone.

Attualmente la giovane sembra più indirizzata verso Simone, ma se non dovessero arrivare nuovi pretendenti lei sarà costretta a lasciare la poltrona rossa.

Le rivelazioni di Ciro sul passato a Uomini e donne

Il trono di Ciro è iniziato da circa due mesi, ma fino ad ora si è parlato di lui soprattutto per le rivelazioni che ha fatto sui contatti che avrebbe avuto con Martina quando lui era un corteggiatore e lei una tronista, in particolare tra novembre e dicembre 2024.

Il ragazzo sostiene di aver parlato con De Ioannon al telefono (con chiamate e messaggi) e di averla vista qualche volta in un albergo di Roma all'insaputa della redazione.

A distanza di diversi giorni da queste dichiarazioni di Solimeno, la 28enne non si è ancora esposta né per confermarle e né per smentirle, come se non volesse toccare quest'argomento anche per tutelare la sua storia d'amore con Gianmarco.