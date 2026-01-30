Oggi, 30 gennaio, è andato in onda un nuovo faccia a faccia tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa a Uomini e donne. I due si frequentano da un po', ma la decisione del cavaliere di conoscere anche altre signore ha raggelato la dama. Nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, dunque, tra i protagonisti del trono Over ci sarà un riavvicinamento ma durerà poco, perché arriverà una nuova e forse definitiva rottura.

Le tensioni negli studi di Uomini e donne

Nell'ultima settimana Elisabetta è stata al centro dell'attenzione per gli show che ha fatto in studio: nel lamentarsi del comportamento di Sebastiano, infatti, la dama ha urlato e ha lanciato frecciatine che hanno divertito tutto il pubblico di Uomini e donne.

La conoscenza tra i due è stata altalenante sin dall'inizio, ma dopo che lui ha accettato di andare a cena con Manuela le cose sono precipitate.

Il 30 gennaio è andato in onda un nuovo e acceso confronto tra i due protagonisti del trono Over, ma il cavaliere non ha mai smesso di dirsi interessato alla dama.

Gli spoiler delle prossime puntate

Le anticipazioni del web svelano che Elisabetta e Sebastiano avranno un piccolo riavvicinamento e ne parleranno nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche giorno.

La dama, però, tornerà ad avere dubbi sull'interesse del cavaliere e alla fine deciderà di interrompere la conoscenza.

Al momento, dunque, tra i due protagonisti di Uomini e donne Over è gelo, ma nuovi colpi di scena potrebbero essere dietro l'angolo.

L'idea del trono per Elisabetta

In poche puntate Elisabetta è riuscita a conquistare gran parte del pubblico di Uomini e donne, in particolare i fan che da giorni si complimentano con lei per il carattere che ha mostrato davanti alle telecamere.

Un'idea che stanno condividendo molti spettatori del dating-show, è che la dama sarebbe perfetta per il ruolo di tronista: in rete, infatti, c'è chi sta chiedendo alla redazione di pensare alla protagonista del parterre per un possibile trono sulla scia di quello che è stato di Ida un paio di anni fa.

Al momento sulla poltrona rossa ci sono solo Ciro e Sara, quindi è probabile che nelle prossime registrazioni arriverà almeno una new entry.