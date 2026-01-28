Oggi, 28 gennaio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Gemma Galgani è stata molto attaccata dagli opinionisti del cast, tutti convinti del fatto che non sarebbe interessata a Mauro. Le anticipazioni del web svelano che nei prossimi appuntamenti il cavaliere darà ragione agli scettici e chiuderà la conoscenza con la dama in modo definitivo.

Lo scetticismo negli studi di Uomini e donne

Non durerà neppure un paio di settimane la frequentazione tra Gemma e Mauro: le anticipazioni del web, infatti, informano i fan di Uomini e donne che sarà il cavaliere a chiudere di fronte all'ennesimo tentennamento della dama sul loro rapporto.

Galgani avrebbe continuato a uscire a cena con il suo corteggiatore, ma lui prenderà una decisione definitiva: interrompere la conoscenza a causa dello scarso interesse di lei.

Le prossime puntate saranno molto difficili per la 76enne, che vivrà momenti di forte tensione e verserà parecchie lacrime a causa delle critiche che riceverà dagli opinioni e da alcuni componenti del parterre Over.

La scelta di rimanere e un nuovo spasimante

Nei prossimi giorni i telespettatori assisteranno ad una vera e propria crisi di Gemma: tutto partirà dagli attacchi che Tinì Cansino e Mario faranno alla dama che, in preda allo sconforto, minaccerà di abbandonare Uomini e donne dopo 17 anni.

Dopo una settimana di riflessione, Galgani riprenderà posto nel parterre e si dirà pronta a voltare pagina uscendo a cena con un nuovo signore che si proporrà come suo corteggiatore..

Il rimprovero di Maria De Filippi

Nella seconda parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 28 gennaio si è parlato molto di Gemma e del freno che ha avuto con Mauro in esterna.

"Lui non ti piace", ha sentenziato Tinì dopo aver visto l'esterna tra i due.

Anche Elisabetta è intervenuta per criticare la scelta della dama di non baciare il cavaliere, e questo ha portato le due a litigare in modo molto acceso in studio.

"Hai di fronte un signore gentile, educato e molto attento. Perché perdi tempo appresso a Mario che non ti ha mai voluta?", ha detto Maria De Filippi in quello che a molti spettatori è sembrato un vero e proprio rimprovero nei confronti della storica protagonista del trono Over.