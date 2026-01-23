In questo periodo a Uomini e donne si sta parlando molto di Sabrina Zago e della sua decisione di frequentare più persone contemporaneamente: se Maria De Filippi difende questa scelta a spada tratta, Tina Cipollari non la approva e insinua che la dama non sarebbe interessata a nessuno dei signori che sta conoscendo. Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che la teoria dell'opinionista si concretizzerà in parte: di fronte alla perenne incertezza della protagonista del trono Over, Carlo chiuderà con lei e lascerà il programma.

La profezia di Tina a Uomini e donne

Tra i protagonisti delle puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda in questo periodo c'è Sabrina, corteggiatissima e per nulla intenzionata a buttarsi in una nuova relazione senza avere qualche sicurezza.

Oggi, 23 gennaio, è stata trasmessa la sfuriata che Tina ha fatto quando ha sentito la dama rifiutare la proposta di Carlo di lasciare insieme la trasmissione.

"Lui non ti piace, te lo dico io. Ti stai convincendo, per questo prendi tempo. Vuoi sapere come finirà? Che tu troverai un altro e lo mollerai", ha detto l'opinionista davanti alle telecamere.

Maria De Filippi si è schierata apertamente dalla parte della donna e per tutta la puntata si è scontrata con Cipollari definendola esagerata, ma le anticipazioni degli appuntamenti che saranno trasmessi prossimamente sembrano dare ragione alla vamp.

Nessun lieto fine per Sabrina e Carlo

Gli spoiler delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate nei giorni scorsi, svelano che la "profezia" di Tina non era del tutto sbagliata.

Dopo un mese e mezzo di appuntamenti, baci e intimità, Sabrina continuerà a prendere tempo e Carlo reagirà in maniera inaspettata: stufo dell'indecisione della dama, il cavaliere interromperà la conoscenza e abbandonerà il programma.

La protagonista del trono Over, invece, resterà in studio e accetterà il corteggiamento del signor Nicola.

Il parere degli spettatori sui social

Molti dei fan che hanno guardato la puntata di Uomini e donne del 23 gennaio si sono schierati dalla parte di Tina nel battibecco che ha avuto con Maria De Filippi su Sabrina.

"A lei non piace Carlo, ha ragione Tina", "Sabrina è la versione più giovane di Gemma, le si vede in faccia quando uno non le interessa", "Tina non sbaglia mai", "Tina ha ragione al 100%, appena ne trova un altro lo molla", "Tina parla la lingua della verità, come sempre"; si legge su X in queste ore.