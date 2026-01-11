Sono passati quasi sette giorni da quando è stata registrata la puntata di Uomini e donne in cui Marco Veneselli si è autoeliminato. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, Sara Gaudenzi non avrebbe intenzione di recuperare la conoscenza con il corteggiatore, per questo molti fan si sono esposti sui social per chiedere a Maria De Filippi di offrirgli il trono.

La richiesta di una parte del pubblico di Uomini e donne

Lunedì 12 gennaio ci sarà una registrazione di Uomini e donne molto attesa dai fan: dopo una settimana, infatti, si saprà cos'è successo tra Sara e i suoi corteggiatori.

Le voci che circolano in rete escludono un ritorno di Marco in studio (si dice che la tronista avrebbe cercato solo Jakub nei giorni scorsi), per questo sui social c'è chi si è esposto per fare un vero e proprio appello a Maria De Filippi.

"Sara aveva fatto tombola, ma si sta accontentando di un misero ambo. Maria metti Marco sul trono subito", si legge su X in queste ore.

Questa richiesta è condivisa da un'ampia fetta di pubblico del dating-show, in particolare chi è convinto che l'aspirante personal trainer fosse il personaggio più interessante del trono Classico di questa edizione.

Le critiche nei confronti di Sara

Da alcuni giorni molti fan di Uomini e donne hanno cambiato idea su Sara e non le hanno risparmiato critiche per le decisioni che ha preso nelle puntate che devono ancora andare in onda su Canale 5.

"Sara è stata esaltata sin dall'inizio solo grazie a Marco", "Lui si è eliminato, ora voglio vedere che trono farà", "Lei sta facendo un glow down assurdo", "Lui rendeva il trono interessante, ma se a lei non è mai piaciuto", "Cristiana è molto più matura di Sara, non capiscono perché le vanno tutti contro", "Sara mi è scesa tantissimo", si legge su X in questo periodo.

La previsione di Lorenzo Pugnaloni

A circa 24 ore dall'inizio della prossima registrazione di Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che non mancheranno le sorprese nel trono di Sara, magari il ritorno di uno dei corteggiatori che sono andati via la volta precedente.

"Cristiana farà la sua scelta, ma solo io sento odore di no?", ha aggiunto l'esperto di gossip sulla possibilità che uno tra Ernesto e Federico non accetti di lasciare il programma in coppia con la tronista siciliana.