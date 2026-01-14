La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 14 gennaio è iniziata con un momento di tensione. Gemma Galgani ha avuto da ridire sul comportamento di Arcangelo Passirani con gli altri componenti del parterre, e questo ha dato il via ad un battibecco. Il cavaliere è riuscito a zittire la dama invitandola a non considerarlo, anzi le ha proprio chiesto come regalo di non parlargli più.

Scintille tra gli Over di Uomini e donne

Sono passati diversi mesi dal suo ultimo appuntamento con Arcangelo, ma Gemma sembra avere ancora il dente avvelenato nei suoi confronti.

Oggi, infatti, su Canale 5 è stata trasmessa la puntata in cui la dama ha attaccato il cavaliere di punto in bianco, in particolare quando lui stava per raccontare della conoscenza con Magda.

"Ormai dai consigli a tutti, sei diventato il punto di riferimento di tutti. Ma perché ti metti in mezzo? Pensa a quello che devi fare tu", ha detto Galgani con tono severo.

Il protagonista del trono Over non ha gradito il rimprovero e ha contrattaccato immediatamente: "Non disturbarmi, l'hai già fatto abbastanza. Fammi un bel regalo, non mi parlare".

Queste poche frasi di Arcangelo sono bastate a zittire Gemma, che non è più intervenuta nella discussione.

Il rifiuto a Roberto fa discutere

La seconda parte della puntata odierna di Uomini e donne è stata dedicata alle lacrime di Sabrina per le critiche di Tina e al "no" di Gemma a Roberto.

La dama non ha voluto dare un'altra possibilità al cavaliere nonostante le abbia letto una romantica poesia e si sia dichiarato a lei davanti a tutti.

La presa di posizione di Galgani ha fatto storcere il naso agli opinionisti: Gianni Sperti, in particolare, ha accusato la 75enne di non saper apprezzare chi ci tiene davvero a lei e di perdere la testa per chi non la vuole, come Mario.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

Il 13 gennaio si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne, e le anticipazioni che sono trapelate svelano che Gemma ha ricevuto l'ennesimo due di picche della sua longeva partecipazione al dating-show.

Dopo un paio di cene e alcune telefonate, infatti, il signor Mauro ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama perché secondo lui non sarebbe realmente interessata: per evitare di essere preso in giro, il cavaliere ha scelto di chiudere la frequentazione.