Oggi, 29 gennaio, è andata in onda la prima parte della scelta di Cristiana Anania: l'epilogo del percorso della tronista a Uomini e donne sarà trasmesso su Canale 5 domani, ma i fan sanno già cosa vedranno tra poco più di 24 ore. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la 22enne di Palermo ha preferito Ernesto Passaro a Federico Cotugno e con lui ha lasciato il programma.

Cosa andrà in onda il 30 gennaio su Canale 5

Per giorni i fan di Uomini e donne si sono chiesti quando sarebbe andata in onda la scelta di Cristiana, e in queste ore hanno avuto una risposta certa: il percorso della ragazza nel dating-show si concluderà ufficialmente venerdì 30 gennaio.

Oggi, giovedì 29, è stata trasmessa su Canale 5 la prima parte dell'ultima puntata alla quale Anania ha partecipato: i telespettatori hanno assistito alle emozioni che hanno preceduto la decisione finale della giovane, dalle sue ultime esterne ai commenti di Tina Cipollari su entrambi i corteggiatori.

Nell'appuntamento di domani, dunque, la protagonista del trono Classico farà il nome della persona con la quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere, quello di chi le ha rubato il cuore dopo mesi di frequentazione in tv.

Il lieto fine di Cristiana a Uomini e donne

Visto che la scelta è stata registrata un paio di settimane fa (per la precisione il 12 gennaio), i fan più curiosi sanno già cosa vedranno venerdì 30 gennaio.

Cristiana si confronterà prima con Federico e, a malincuore, gli comunicherà che non vede un futuro per loro: il corteggiatore ci rimarrà molto male per il rifiuto, ma augurerà il meglio alla giovane e al suo nuovo fidanzato.

Subito dopo la tronista si ritroverà faccia a faccia con Ernesto e gli dirà che vorrebbe fare coppia con lui lontano dalle telecamere: il pretendente risponderà di "sì" e poi ballerà con la compagna sotto la cascata di petali rossi che nel programma simboleggia l'inizio di un nuovo amore.

Come va fuori dallo studio

Nelle ultime due settimane sul web si è parlato molto di cos'è successo tra Ernesto e Cristiana dopo la scelta, soprattutto come si starebbero trovando insieme da quando hanno lasciato il programma.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la tronista e il corteggiatore di Uomini e donne sarebbero affiatatissimi e innamoratissimi, e si dice che ci sarebbero già state le presentazioni in famiglia.