Il percorso di Cristiana Anania a Uomini e donne sta per concludersi: la prossima settimana (tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio), infatti, la tronista farà la sua scelta e lascerà il programma insieme al suo corteggiatore preferito. I fan si stanno interrogando su come potrebbe andare a finire il trono della 22enne, e Lorenzo Pugnaloni ha espresso un parere deciso e condiviso da molti: secondo la maggior parte degli utenti social, la ragazza preferirà Ernesto Passaro a Federico Cotugno.

I pronostici sulla seconda scelta della stagione

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 5 gennaio Cristiana ha annunciato che è pronta a fare la scelta: lunedì o martedì prossimo, infatti, la protagonista del trono Classico concluderà il proprio percorso facendo il nome del ragazzo con il quale vorrebbe fare coppia lontano dai riflettori.

Il trono della 22enne siciliana è agli sgoccioli e a contendersi il suo cuore sono rimasti in due: Federico, più riservato e dolce, ed Ernesto, determinato e un po' polemico.

Tra i fan c'è chi pensa di sapere come andranno le cose la prossima settimana, e tra questi c'è anche Lorenzo Pugnaloni.

A chi su Instagram gli ha chiesto chi sceglierà Cristiana secondo lui, l'esperto di gossip ha risposto "Ernesto" senza aggiungere altro, quindi con una certa decisione.

Stando al sentiment del web, Federico sarebbe leggermente sfavorito sul "rivale", ma soltanto quando trapeleranno le anticipazioni delle riprese del 12 gennaio si saprà a chi si dichiarerà la tronista.

Alti e bassi nel percorso a Uomini e donne

Cristiana ha debuttato a Uomini e donne all'inizio della stagione, e sin da subito si è fatta notare per bellezza e carattere.

Per circa un mese la giovane non ha avuto occhi che per Jakub, che è anche il primo corteggiatore che ha baciato in esterna.

Questa conoscenza ha subito una brutta battuta d'arresto e Sara ne ha approfittato per chiedere al ragazzo di restare per lei: l'interesse comune per il modello, ha portato le due troniste a scontrarsi più volte e in maniera molto accesa.

Negli ultimi due mesi Cristiana si è concentrata esclusivamente su Ernesto e Federico, e tra meno di una settimana sceglierà la persona che reputa più adatta a lei.

I rumor sui nuovi tronisti

Flavio ha scelto a metà dicembre (la puntata del fidanzamento con Nicole andrà in onda attorno alla fine di gennaio) e Cristiana prenderà una decisione tra pochi giorni: il cast del trono Classico di Uomini e donne, dunque, sta per cambiare e i fan non vedono l'ora di conoscere i protagonisti della seconda parte dell'edizione 2025/2026.

Si vocifera che nelle prossime registrazioni potrebbe arrivare almeno una new entry, e un nome molto gettonato sarebbe quello di Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico dell'ultimo Grande Fratello.