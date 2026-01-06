Sono passati quasi due mesi da quando Ciro Solimeno si è accomodato sul trono, ma il pubblico di Uomini e donne ha visto poco o niente del suo percorso. Le anticipazioni delle ultime registrazioni, inoltre, svelano che il ragazzo non è mai stato chiamato al centro dello studio per commentare le esterne con le sue corteggiatrici e tra i fan c'è chi si sta convincendo che Maria De Filippi non sarebbe interessata a raccontare di questo percorso.

Nessuna novità su Ciro da settimane

Chi guarda Uomini e donne e legge tutte le anticipazioni che trapelano dagli studi settimanalmente, saprà che di Ciro non si parla da diverse registrazioni, come se in studio lo stessero ignorando.

Il percorso del giovane alla ricerca dell'anima gemella è cominciato da circa due mesi, ma su Canale 5 sono state trasmesse solo due/tre esterne e brevissimi confronti tra lui e le corteggiatrici con le quali è uscito.

Anche ieri, 5 gennaio, Solimeno era agli Elios per le prime riprese del 2026, ma non è mai stato interpellato dalla padrona di casa; Maria De Filippi, infatti, si è occupata solo di Cristiana (che ha annunciato che la prossima settimana sceglierà) e delle tensioni tra Sara e i suoi pretendenti.

Oggi ci sarà un'altra registrazione, e in serata potrebbero trapelare alcuni spoiler su Ciro e sulle ragazze che sta frequentando nel programma.

Le opinioni degli spettatori di Uomini e donne

Al termine della registrazione di Uomini e donne del 5 gennaio, si è saputo che neppure in quest'occasione si è parlato di Ciro e sul web c'è chi ha cominciato a porsi delle domande.

"Qualcuno mi vuole spiegare perché non parlano mai di Ciro?", "Comportandosi così stanno solo dimostrando che l'hanno messo sul trono per far fare una bella figura a Martina", "Maria lo detesta", "A loro non è mai interessato nulla di lui, gli hanno dato solo la carota dopo la storia di Martina", "Per loro è inesistente", "Maria preferirebbe dare spazio a Tinì piuttosto che a lui", "Magari hanno capito che non è pronto, non si era lasciato nemmeno da un mese quando ha accettato il trono", si legge su X in queste ore.

La frecciatina di Lorenzo Pugnaloni

Da tempo i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo perché a Ciro viene dato così poco spazio nelle registrazioni, e la situazione non è cambiata neppure dopo la scelta di Flavio: chi pensava che con un tronista in meno Maria De Filippi avrebbe mostrato più interesse per il percorso di Solimeno, si sbagliava.

A chi gli ha chiesto come mai il giovane e tutte le sue pretendenti verrebbero quasi ignorati dalla conduttrice del dating-show, Lorenzo Pugnaloni ha risposto: "Perché frega a qualcuno di lui e delle corteggiatrici?".