Il sentimento di Gemma Galgani nei confronti di Mario Lenti è sicuramente uno degli argomenti più discussi di questa parte di stagione di Uomini e donne. In un'intervista che ha concesso a Lorenzo Pugnaloni, la figlia del cavaliere ha svelato che la dama avrebbe adocchiato suo madre molto tempo prima che lui entrasse nel cast della trasmissione e l'avrebbe fatto mettendo "mi piace" a diverse foto che lei ha postato su Instagram.

Il retroscena sull'interesse di Gemma per Mario

Il 26 gennaio è iniziata una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne e le anticipazioni svelano che Gemma sarà sicuramente tra i protagonisti delle puntate che andranno in onda fino a venerdì prossimo.

In queste ore, però, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato un estratto dell'intervista che ha fatto a Claudia, ex dama e figlia del cavaliere più discusso di quest'edizione del dating-show, Mario.

"Io ti posso dire che Gemma ha adocchiato mio padre molti mesi fa sui social, prima che lui entrasse nel cast della trasmissione. Lei ha messo mi piace a tante foto che ho pubblicato e in cui compare anche lui", ha raccontato l'ex protagonista del trono Over.

Il commento sul flirt tra Alessio e Rosanna

Claudia ha espresso un'opinione su un'altra delle dinamiche più interessanti di questo periodo: la frequentazione tra Alessio e Rosanna.

"Io sono del parere che i fidanzati degli amici non si guardano nemmeno.

Lei è una bellissima donna, però io avrei agito diversamente se fossi stata in lui", ha detto l'ex dama riferendosi al rapporto d'amicizia che il cavaliere ha sempre avuto con Giuseppe, ex compagno della persona che sta conoscendo ultimamente dentro e fuori dagli studi di Uomini e donne.

Il futuro di Gemma a Uomini e donne

Domani, martedì 27 gennaio, si registreranno nuove puntate di Uomini e donne e la curiosità dei fan è tutta per la decisione che prenderà Gemma sul suo futuro nel programma.

La scorsa settimana, infatti, la dama ha minacciato di abbandonare il cast definitivamente e lo ha fatto con queste parole: "Sono qui da 17 anni, ho dato tutto quello che potevo e non posso sentirmi dire queste cose".

Le prossime anticipazioni sveleranno se Galgani avrà davvero il coraggio di lasciare il suo posto nel parterre oppure no.