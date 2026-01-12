Si sono concluse poco fa le prime di una nuova puntata di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di gran parte delle cose che sono successe in studio. Nel corso della registrazione del 12 gennaio, dunque, Cristiana Anania ha fatto la sua scelta: Federico Cotugno è stato rifiutato e, nonostante la delusione, ha fatto l'in bocca al lupo alla nuova coppia.

La reazione del corteggiatore respinto

Sono accadute tante cose nel corso della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, a partire dal racconto di Ciro degli incontri che avrebbe avuto con Martina quando la corteggiava.

Le anticipazioni che circolano sul web, però, svelano che oggi Cristiana ha fatto la sua scelta.

Dopo aver visto e commentato le ultime esterne che ha fatto con i suoi corteggiatori, la tronista ha chiesto di poter parlare prima con Federico.

Il confronto tra i due è stato abbastanza sereno, ma lui non è riuscito a nascondere la sua delusione per il "no" che ha ricevuto dalla persone che gli piace. Nonostante l'amarezza del momento, il giovane ha augurato il meglio sia alla 23enne che al nuovo fidanzato Ernesto.

Le rivelazioni di Ciro a Uomini e donne

L'anticipazione più spiazzante che è trapelate alla fine della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, è quella sullo sfogo che ha avuto Ciro sul suo passato da corteggiatore.

L'attuale tronista, infatti, in studio ha parlato a lungo dei contatti che avrebbe avuto con Martina nel periodo in cui si stavano frequentando davanti alle telecamere: tra i due ci sarebbero stati messaggi, telefonate e anche alcuni incontri in albergo all'insaputa della redazione.

Oggi il giovane si dice pentito di quello che ha fatto e si è scusato con tutti per aver infranto le regole del programma, ma ha spiegato che lo ha fatto perché era innamorato.

Le dinamiche dell'ultimo periodo

Dopo un inizio un po' fiacco, il trono Classico ha conquistato spazio e rilevanza in quest'edizione di Uomini e donne.

Da questa settimana in avanti, infatti, i telespettatori assisteranno a puntate ricche di colpi di scena sul fronte giovani: Flavio farà la scelta, Sara accetterà l'autoeliminazione di Marco e andrà a riprendere Jakub, Cristiana annuncerà che è pronta a concludere il proprio percorso e Ciro racconterà dei contatti che avrebbe avuto Martina più di un anno fa, quando lui la corteggiava e lei era sul trono.