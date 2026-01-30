Oggi, 30 gennaio, è andata in onda la scelta di Cristiana Anania, ma i fan sanno che è stata registrata più di due settimane fa. A distanza di diversi giorni dalla fine del suo percorso a Uomini e donne, la tronista è stata avvistata in stazione insieme al nuovo fidanzato Ernesto Passaro, con il quale procede tutto a gonfie vele. Federico Cotugno, invece, non ha ancora rotto il silenzio sul "no" che ha ricevuto in studio.

Le novità sulla nuova coppia di Uomini e donne

Il percorso di Cristiana a Uomini e donne si è concluso con una scelta romantica ed emozionante: il pubblico di Canale 5 ha apprezzato molto il tatto che la ragazza ha usato con Federico e la dolcezza con la quale si è dichiarata ad Ernesto.

Sono passate un paio di settimane da quando si è registrata la puntata che i telespettatori hanno visto il 30 gennaio, infatti sul web circolano diverse indiscrezioni su cos'è successo ai tre protagonisti di questo trono dopo l'addio al programma.

Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, ha pubblicato un video che alcuni curiosi hanno fatto alla nuova coppia alla stazione: Cristiana ed Ernesto sono stati avvistati insieme e chi li ha incontrati ha raccontato che erano molto affiatati.

Starebbe procedendo a gonfie vele, dunque, la storia d'amore tra la 23enne di Palermo e il corteggiatore che ha scelto davanti alle telecamere.

Federico conquista Tina e tutto il pubblico

Prima di dichiararsi a Ernesto, Cristiana ha detto "no" a Federico e anche questo momento ha regalato molte emozioni sia a chi era in studio che a chi l'ha visto da casa.

Nonostante lo scontro che hanno avuto in passato, Tina si è mostrata affettuosa e materna nei confronti del corteggiatore rifiutato: l'opinionista di Uomini e donne si è complimentata con il ragazzo per la sua educazione e per la sincerità con la quale ha affrontato il percorso.

Per ora il giovane non ha ancora rotto il silenzio sui social, ma molto probabilmente lo farà nei prossimi giorni.

I fan sperano nell'arrivo di nuovi tronisti

Con le scelte di Flavio e Cristiana, a Uomini e donne sono rimasti solo due tronisti: al 30 gennaio, infatti, a cercare l'amore comodamente seduti sulla poltrona rossa sono soltanto Sara e Ciro.

Visto che mancano ancora diversi mesi alla fine della stagione, i fan sperano nell'arrivo di qualche volto nuovo, magari uno o più new entry che possano vivacizzare le dinamiche un po' piatte del trono Classico di questo periodo.