Meno di una settimana fa è stata registrata la scelta di Cristiana Anania, e i fan già si chiedono come stanno andando le cose tra la tronista di Uomini e donne ed Ernesto Passato lontano dai riflettori. Secondo Lorenzo Pugnaloni, i due sarebbero felicissimi e avrebbero conosciuto le rispettive famiglie subito dopo il fidanzamento davanti alle telecamere di Canale 5.

Gli aggiornamenti sulla nuova coppia di Uomini e donne

Lunedì 19 gennaio andrà in onda la scelta di Flavio, invece per vedere quella di Cristiana il pubblico dovrà aspettare almeno l'inizio di febbraio.

La tronista ha concluso il proprio percorso a Uomini e donne pochi giorni fa, e lo ha fatto scegliendo Ernesto dopo circa quattro mesi di frequentazione sotto i riflettori.

A distanza di meno di una settimana dalla nascita di questo nuovo amore, i fan hanno chiesto a Lorenzo Pugnaloni qualche aggiornamenti su come si starebbe evolvendo il loro rapporto fuori dallo studio.

"Sta andando tutto alla grande. Ci sono state anche le presentazioni in famiglia", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

I dettagli sulla scelta in studio

La scelta di Cristiana è stata registrata il 12 gennaio, infatti sul web sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è successo quel giorno in studio.

Dopo aver visto e commentato le ultime esterne con i suoi corteggiatori, la tronista di Uomini e donne si è confrontata prima con Federico e gli ha comunicato che non è la persona con la quale vorrebbe costruire un futuro lontano dalle telecamere.

Successivamente c'è stato il faccia a faccia con Ernesto, il "sì" di quest'ultimo e il romantico ballo sotto la cascata di petali rossi che nel dating-show sono il simbolo dell'inizio di un nuovo amore.

Lunedì 19 gennaio l'epilogo del trono di Flavio

Dopo più di un mese d'attesa, i telespettatori stanno per vedere la scelta di Flavio.

Salvo colpi di scena, la puntata in cui il tronista concluderà il proprio percorso andrà in onda lunedì 19 gennaio.

I fan stanno aspettando questa registrazione dalla metà di dicembre, ovvero da quando l'ex tentatore si è dichiarato a Nicole e con lei ha lasciato il programma mano nella mano.