Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, e a provarlo sono le foto che Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato su Instagram poche ore fa. Ad una settimana di distanza dalla scelta negli studi di Uomini e donne, la tronista e il corteggiatore sono stati immortalati in macchina insieme, sereni e intenti a condividere un momento di svago con il loro cagnolino.

Le novità sull'ultima coppia nata a Uomini e donne

Sono passati sette giorni da quando Cristiana ha concluso il suo percorso a Uomini e donne scegliendo Ernesto, ma alcuni fan l'hanno già avvistata e fotografata in compagnia del nuovo fidanzato.

Come si può vedere sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, la tronista e il corteggiatore sono stati immortalati da alcuni curiosi mentre erano in macchina: lei era intenta a guardare il cellulare, lui a tenere in braccio un cagnolino.

L'esperto di gossip ha anche svelato che tra i due andrebbe tutto a gonfie vele fuori dallo studio, tant'è che avrebbero già conosciuto le rispettive famiglie e si starebbe godendo i primi momenti da coppia lontano dalle telecamere.

Quando va in onda la scelta di Cristiana

Cristiana ha fatto la sua scelta nel corso della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, quindi è da poco più di una settimana che i fan sanno come si è concluso il suo percorso.

Per vedere il "sì" della tronista a Ernesto (e quindi anche il "no" a Federico), però, i telespettatori dovranno aspettare qualche settimana: la puntata in cui si è formata questa nuova coppia, infatti, dovrebbe andare in onda all'inizio di febbraio.

L'epilogo del trono di Flavio su Canale 5

Quella di Cristiana è stata la seconda scelta di quest'edizione di Uomini e donne: prima di lei, infatti, è stato Flavio a dichiararsi alla sua corteggiatrice preferita.

Il fidanzamento tra il tronista toscano e Nicole, però, è stato trasmesso in tv a più di un mese di distanza da quando è avvenuto: la coppia si è formata nel corso della registrazione del 15 dicembre, ma il pubblico ha visto tutto solo tra il 19 e il 20 gennaio.

Tra poche ore, dunque, i due ragazzi potranno cominciare a condividere foto e video sui social, una cosa che non hanno potuto fare nell'ultimo mese nel rispetto delle regole del programma al quale hanno partecipato.