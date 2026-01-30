Dopo settimane di rumor e avvistamenti, Cristina Ferrara è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: l'ex corteggiatrice di Uomini e donne è legata ad Aka7even, cantante ed ex allievo di Amici. La foto con la quale la 28enne ha ufficializzato la relazione, però, ha scatenato i commenti pungenti di chi pensa che lei e il compagno non sarebbero una bella coppia, soprattutto dal punto di vista estetico.

Lo scatto che conferma la storia d'amore

Se Gianmarco è fidanzato con Martina da diversi mesi, Cristina è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore solo poche ore fa.

Su Instagram, infatti, la ragazza ha pubblicato la prima foto di coppia con Aka7even, con il quale avrebbe una relazione da alcune settimane.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha fatto dediche al compagno, ma si è limitata a repostare un loro selfie allo specchio dove lui è intento a darle un bacio sulla guancia.

ma sembra la madre dai….. pic.twitter.com/dbCe6iyzKs — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) January 29, 2026

I commenti pungenti dei fan di Uomini e donne

L'ufficializzazione della relazione tra Cristina e Aka7even sta facendo discutere, e in particolare molti fan di Uomini e donne sembrano non gradire la nuova coppia.

"Ma sembra la madre, dai", "Lei è bellissima, lui un po' meno", "C'è un divario estetico insopportabile alla vista", "Non ci credo che le piace, lo usa solo per andare a Sanremo", "Sembra suo figlio", "A me sembra solo disperata", "Ha gusti discutibili", "Non si possono vedere insieme", "Inspiegabile", "Mai vista una coppia così brutta", "Cosa non si fa per essere la fidanzata di quello che fa il Festival di Sanremo", "Che paura", "Ma come le è venuto in mente?", "Dopo Raul e questo, Cristina deve prenotare una visita all'oculista", si legge su X in queste ore.

I flirt dopo la rottura con Gianmarco

Cristina ha partecipato alla scorsa edizione di Uomini e donne: dopo cinque mesi di corteggiamento, la ragazza è stata scelta da Gianmarco e con lui ha iniziato una relazione che è durata pochissimo.

Alla fine dell'estate, infatti, il barbiere ha annunciato la rottura con Ferrara e poco dopo è uscito allo scoperto con Martina.

La 28enne, invece, negli ultimi mesi è stata accostata a diversi personaggi noti: da Raul Dumitras a Fedez, fino ad arrivare all'ex allievo di Amici che dal 24 febbraio gareggerà al Festival di Sanremo in coppia con LDA.