Ci sono stati diversi colpi di scena nella registrazione di Uomini e donne del 28 gennaio: le anticipazioni del web, infatti, svelano che in studio si è formata una nuova coppia e un'altra ha emozionato tutti con una proposta di matrimonio a sorpresa. Mauro e Tiziana hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme dopo una breve frequentazione, invece Roberto ha chiesto ad Agnese di sposarlo nello stesso posto dove si sono conosciuti.

Lieto fine per due protagonisti di Uomini e donne Over

Il 28 gennaio il parterre Over ha perso alcuni suoi componenti: se Arcangelo ha deciso di lasciare la trasmissione da solo, altri due protagonisti del cast sono andati via in coppia.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete da qualche ora, infatti, informano i fan del dating-show che Mauro e Tiziana si sono fidanzati dopo una breve frequentazione: il cavaliere e la dama hanno deciso di uscire di scena per avere la possibilità di viversi più liberamente lontano dalle telecamere.

Le emozioni dell'ultima registrazione

Mauro e Tiziana non sono stati gli unici protagonisti del trono Over che hanno regalato emozioni nel corso delle riprese di mercoledì 28 gennaio.

Approfittando dell'ospitata in studio, Roberto ha deciso di chiedere ad Agnese di sposarlo: a pochi mesi di distanza dall'inizio della loro storia d'amore, il cavaliere e la dama sono già pronti a convolare a nozze (che dovrebbero celebrarsi nel 2027).

Alessio tra Rosanna e Debora

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne, però, svelano che in studio ci sono stati anche momenti di tensione.

Alessio è stato messo di fronte a Rosanna e Debora, e ha dovuto ammettere che nei giorni precedenti è stato in intimità con entrambe.

Le dame non hanno reagito bene a questa notizia (della quale erano totalmente all'oscuro), e il cavaliere non ha potuto fare molto per provare a convincerle a proseguire nella frequentazione.

Anche Ciro ha dovuto fare i conti con la "fuga" della maggior parte delle sue corteggiatrici dallo studio: dopo aver visto il bacio che il tronista ha dato a Elisa in esterna, tutte le altre ragazze hanno raggiunto il backstage in segno di protesta.