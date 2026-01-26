Federica Clazzer e Guido Ricci si sono fidanzati a Uomini e donne qualche mese fa, e tra loro procede tutto a gonfie vele. In un'intervista che hanno concesso a Più Donna, i due hanno parlato della loro relazione e di cosa non gli è piaciuto della puntata in cui hanno deciso di andare via insieme. La dama, inoltre, non ha risparmiato una frecciatina a Gloria Nicoletti, ex fiamma del suo attuale compagno e volto storico del parterre Over.

I complimenti al fidanzato e la frecciatina a Gloria

Sono passati alcuni mesi da quando Federica e Guido hanno lasciato Uomini e donne in coppia e, a dispetto di chi non ha mai creduto nel loro rapporto, le cose procedono per il meglio lontano dalle telecamere.

In una recente intervista, infatti, la dama e il cavaliere hanno ripercorso l'avventura nel dating-show e si sono scambiati parole d'amore.

Quando le è stato chiesto com'è Ricci fuori dallo studio, Clazzer ha detto: "Lui è una persona discreta, un vero gentiluomo. Lo è stato anche nella relazione precedente (quella con Gloria), poteva infierire di più e non lo ha fatto".

La critica agli opinionisti di Uomini e donne

Federica si è esposta anche su quello che non le è piaciuto di Uomini e donne, in particolare dell'atteggiamento che hanno avuto gli opinionisti nei suoi confronti e in quelli di Guido.

"Mi aspettavo qualcosa di diverso, soprattutto perché è un programma dove si parla d'amore. Gianni e Tina potevano essere più compiaciuti, ma non è andata così", ha dichiarato l'ormai ex dama del trono Over.

Le anticipazioni delle puntate di questa settimana

Oggi, 26 gennaio, è iniziata una nuova settimana e i telespettatori hanno assistito ad una puntata di Uomini e donne dedicata sia agli Over che ai ragazzi del trono Classico.

Sebastiano ha raccontato della sua frequentazione con Elisabetta, invece Barbara ha polemizzato con Edoardo sulle conoscenze che sta portando avanti in questo periodo, a suo dire troppo superficiali.

Spazio anche per Sara e per l'addio al programma di due dei suoi corteggiatori: Marco si è autoeliminato e la tronista lo ha lasciato andare senza opporsi, Jakub non si è presentato in studio e la ragazza ha detto che lo cercherà per un confronto.