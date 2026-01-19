Oggi, 19 gennaio, è andata in onda la scelta di Flavio Ubirti, la prima di quest'edizione di Uomini e donne. Prima di comunicare il nome della sua corteggiatrice preferita, il ragazzo ha saputo che la redazione lo ha eletto il tronista più educato della storia. Maria De Filippi, infatti, si è complimentata con la famiglia del giovane e lo stesso hanno fatto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Le belle parole della conduttrice di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne in onda il 19 gennaio è stata interamente dedicata alla scelta di Flavio.

Il giovane è entrato in studio tra gli applausi, e tutti si sono complimentati con lui per l'eleganza e per le belle emozioni che ha regalato durante tutto il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Dopo aver accolto la famiglia di Ubirti, Maria De Filippi ci ha tenuto a dire che il ragazzo ha conquistato tutti con rispetto e sensibilità.

"Mi fanno sapere dalla redazione che sei stato eletto il tronista più educato di sempre, complimenti a te e ai tuoi genitori", ha affermato la padrona di casa all'inizio dell'appuntamento che ha chiuso l'avventura di Flavio nel dating-show dopo circa quattro mesi.

Le opinioni degli spettatori sui social

L'elogio di Maria De Filippi all'educazione di Flavio è stato condiviso dalla maggior parte dei fan di Uomini e donne, anche se sui social c'è chi ha sostenuto che direbbe le stesse cose a tutti prima delle scelta.

"Gentile, dolce e sincero fino all'ultimo", "Flavio non è bello solo esteticamente", "Ha ragione Maria, il più educato", "Ogni volta lo stesso copione, Maria dice questa cosa al tronista di turno", "All'inizio lo definivano noioso, ma è solo educato e rispettoso", "Quello che ha detto la redazione è vero, Flavio è uno dei migliori che sono passati dalla trasmissione", si legge su X in queste ore.

Attesa per le nuove anticipazioni

Mentre su Canale 5 va in onda la scelta di Flavio (registrata lo scorso 15 dicembre), in studio si stanno svolgendo le riprese di puntate che il pubblico potrà vedere tra qualche settimana in televisione.

In serata trapeleranno le anticipazioni di quello che accadrà tra le dame e i cavalieri più discussi del parterre, ma anche sulla decisione che prenderà Sara sul suo futuro da tronista di Uomini e donne.