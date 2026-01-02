Il percorso di Flavio Ubirti a Uomini e donne si è concluso lo scorso 15 dicembre, ma la sua scelta non andrà in onda prima della seconda metà di gennaio. Il tronista fa coppia con Nicole Belloni da diverse settimane, e sul web si vocifera che la rifiutata Martina Cardamone potrebbe ricevere una seconda possibilità: la giovane sarebbe in lizza per il trono, magari per il posto che rimarrà vuoto dopo la scelta di una tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi.

L'indiscrezione sul futuro a Uomini e donne

La programmazione di Uomini e donne ricomincerà il 7 gennaio (è stato confermato dai profili social della trasmissione poche ore fa), e le puntate che andranno in onda all'inizio del 2026 serviranno per avvicinare il pubblico alla prima scelta della stagione.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Flavio ha concluso il proprio percorso nella registrazione del 15 dicembre, ma i telespettatori vedranno tutto entro la fine del mese in corso.

I più impazienti si sono già informati su come si è concluso il trono di Ubirti: dopo circa quattro mesi di frequentazione davanti alle telecamere, il ragazzo ha fatto la scelta che quasi nessuno si aspettava.

L'ex tentatore si è fidanzato con Nicole, ovvero con la corteggiatrice meno quotata sia secondo la gente a casa che secondo gli altri componenti del cast del dating-show.

Martina, dunque, è stata rifiutata, ma si vocifera che nel suo futuro ci potrebbe essere un ritorno in studio e la proposta di rimettersi in gioco in un ruolo inedito, quello della tronista.

Le teorie sul ritorno da tronista

Sulla scia di quello che è successo a molti dei corteggiatori che non sono stati scelti nel recente passato (uno su tutti, Gianmarco Steri), sul web si è sparsa la voce secondo la quale anche a Martina potrebbe essere offerto il trono in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne.

La ragazza ha dimostrato di avere carattere nel corso della frequentazione con Flavio, quindi Maria De Filippi potrebbe decidere di darle un'altra possibilità nel suo programma.

Al momento, però, sul trono ci sono già due donne ed è difficile ipotizzare che ne verrà aggiunta un'altra nell'immediato: dopo la scelta di almeno una tra Cristiana e Sara, però, le cose potrebbero cambiare e la redazione potrebbe pensare ad una new entry già nota al pubblico come Martina.

Nuove puntate dal 7 gennaio

L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per terminare: in queste ore è arrivata la conferma che il dating-show tornerà in onda mercoledì 7 gennaio alle ore 14:45.

Le prime puntate del 2026 saranno dedicate a: un nuovo crollo di Gemma per l'ennesimo "no" di Mario, le liti tra Sara e i suoi corteggiatori, le lacrime di Sabrina per le critiche di Tina e l'annuncio della scelta da parte di Flavio.