Oggi, 17 gennaio, Gemma Galgani è stata ospite a Verissimo e ha parlato in modo molto chiaro di quello che prova per Mario Lenti. La dama di Uomini e donne, infatti, ha confermato il suo amore per il cavaliere e si è sbilanciata sostenendo che si sente fidanzata con lui anche se non sono mai stati una coppia. La protagonista del trono Over ha definito l'imprenditore il suo principe azzurro e si è detta speranzosa per un futuro insieme dentro e fuori dagli studi Elios.

L'intervista di Gemma a Verissimo

La scorsa settimana Silvia Toffanin ha ospitato Mario e gli ha fatto molte domande sul suo rapporto con Gemma e oggi, 17 gennaio è stato il turno della 75enne.

La dama di Uomini e donne è tornata a Verissimo e ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore al cavaliere che sta corteggiando da mesi davanti alle telecamere.

"Lui è il mio principe azzurro, è perfetto. Sono sicura che c'è una possibilità per noi, devo solo stare un po' più calma e rispettare i suoi tempi. C'è amore, ne sono certa", ha dichiarato la protagonista del trono Over su Canale 5.

La speranza per il futuro

Quando Silvia Toffanin le ha mostrato uno stralcio dell'intervista di Mario della settimana scorsa, Gemma ha fatto fatica a trattenere le lacrime per l'emozione.

"Ha detto cose importanti e bellissime. Quando in studio sento che ha baciato altre donne ci rimango male, perché io mi sento la sua fidanzata", ha spiegato la storica protagonista del trono Over a Verissimo.

La dama di Uomini e donne non si è nascosta dietro ad un dito, anzi ha parlato apertamente dei suoi sentimenti: "Io sono davvero innamorata, ha tutto quello che cerco in una persona. Lo sposerei anche domani".

In arrivo nuovi confronti a Uomini e donne

"Cosa farai adesso?", ha chiesto Silvia Toffanin prima di congedare la sua ospite.

Gemma ha spiegato che vorrebbe riavvicinarsi a Mario con pazienza, rispettando i limiti che le ha messo nell'ultimo periodo anche se sa che non sarà facile: "Quando lo vedo non riesco a frenarmi, mi piace troppo".

"La prossima volta spero di tornare qui mano nella mano con lui", ha concluso la dama di Uomini e donne prima di salutare la conduttrice e tutto il pubblico di Canale 5.