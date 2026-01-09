Il 2026 di Uomini e donne è iniziato con l'ennesima delusione d'amore di Gemma Galgani: in questi giorni, infatti, su Canale 5 sono andate in onda le puntate in cui Mario Lenti ha detto "no" alla dama per l'ennesima volta, facendola scoppiare in lacrime. Se in tv appare affranta e sconfortata, sui Facebook la 75enne si descrive piena di gioia per il lavoro da barista che ha fatto durante la pausa natalizia.

L'ultima sfida professionale di Gemma

Sono tante le emozioni che Gemma ha vissuto nell'ultimo periodo, una serie di sensazioni che l'hanno fatta passare dalle lacrime alla felicità assoluta.

Mentre in tv piange per l'ennesimo rifiuto di Mario, sui social Galgani appare più serena e spensierata: questo almeno è quello che si è evince dal post che la dama di Uomini e donne ha pubblicato sul suo profilo di Facebook il 9 gennaio.

I fan che si immaginavano la 75enne disperata per il "no" di Lenti, si dovranno ricredere leggendo le parole che ha scritto sul suo account per pubblicizzare l'intervista che ha rilasciato al magazine del programma questo mese.

"Sono una barista di Saint-Vincent. Il mio cocktail formidable è sul magazine di gennaio. Piena di gioia", è la didascalia che Gemma ha aggiunto sotto ad una sua foto in cui sorride davanti al bancone del bar dove ha lavorato durante le feste.

Il parere dei fan di Uomini e donne

Stando a quello che ha scritto su Facebook poche ore fa, Gemma avrebbe accettato il rifiuto di Mario e starebbe provando a concentrarsi su sé stessa e sul suo lavoro.

"Se la donna dalle mille sorprese", "Dolcissima Gemma, ti seguo sempre", "Ma questa ancora in giro sta?", "Se una splendida e bravissima barista", "Sei forte, complimenti", "Wow", "Io proverei il tuo cocktail", "Sei brava in tutto", "Congratulazioni", "Credete davvero che li faccia lei i cocktail? Illusi", questi sono alcuni dei pareri contrastanti che i fan di Uomini e donne hanno espresso dopo aver visto l'ultima intervista di Galgani.

Nessun nuovo amore in vista per Gemma

Le registrazioni di Uomini e donne sono ricominciate il 5 gennaio dopo circa tre settimane, ma nelle anticipazioni che sono trapelate non c'è alcun accenno ad un nuovo amore di Gemma.

Se Mario ha baciato Isabella e Magda durante le feste e poi si è riproposto a Cinzia in studio (ma è stato respinto), la dama di Torino è ancora in attesa di un cavaliere che le faccia perdere la testa e che soprattutto le faccia dimenticare Lenti.