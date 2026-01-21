Gemma Galgani lascia Uomini e donne? I fan se lo stanno chiedendo da alcune ore, in particolare da quando sono trapelate le anticipazioni dell'ultima registrazione. In preda alla rabbia e allo sconforto, lo scorso 20 gennaio la dama si è detta pronta ad abbandonare la trasmissione che frequenta da 17 anni nella speranza di trovare l'anima gemella.

Lo sfogo di Gemma negli studi di Uomini e donne

Le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di Uomini e donne del 20 gennaio, svelano che Gemma ha minacciato di abbandonare il programma dopo diverse liti, pianti e un piccolo malore.

Durante le riprese di martedì scorso, infatti, la dama ha discusso con Mario perché si sarebbe dimenticato di farle gli auguri di compleanno, poi si è scontrata con alcune "colleghe" e infine ha battibeccato anche con Tinì.

In rete stanno circolando anche le parole che ha pronunciato Galgani quando ha preso in considerazione l'ipotesi di lasciare definitivamente il dating-show, ed è stato Lorenzo Pugnaloni a postarle su Instagram: "Sono qui da 17 anni, ho dato tutto ciò che potevo e non posso sentirmi dire certe cose".

La previsione dell'esperto Pugnaloni

La decisione di Gemma sul suo futuro a Uomini e donne si saprà soltanto al termine della prossima registrazione, prevista per lunedì 26 gennaio.

Lorenzo Pugnaloni, però, ha già un'idea su come andranno le cose e soprattutto su cosa sceglierà di fare Galgani dopo quest'ennesimo momento di crisi.

"State tranquilli che sicuramente non lascia", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Gli spoiler delle riprese del 20 gennaio

La crisi di Gemma ha monopolizzato l'ultima registrazione di Uomini e donne, tant'è che anche il tronista Ciro si è dato da fare per provare a calmarla offrendole dell'acqua.

Quando la dama ha raggiunto il backstage, in studio si è parlato: della rottura tra Mario e Isabella, delle nuove conoscenze di Alessio e Barbara, delle esterne di Ciro con le sue corteggiatrici e della decisione di Sara di eliminare Raien.

La ragazza ha un solo pretendente e se non ne arriveranno altri abbandonerà il programma.

Alle riprese del 20 gennaio, infine, non hanno partecipato Federico e Sabrina del parterre, e l'opinionista Tina.