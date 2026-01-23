Dopo le scelte di Flavio Ubirti e Cristiana Anania, i fan si aspettano che a breve verranno presentati uno o due nuovi tronisti. Molti spettatori sarebbero curiosi di vedere Jakub Bakkour sulla poltrona rossa di Uomini e donne, magari proprio accanto a Sara Gaudenzi dopo la fine della loro conoscenza. Martina Cardamone, invece, in un'intervista a Casa Lollo ha detto che accetterebbe volentieri di tornare in un nuovo ruolo dopo il "no" che ha ricevuto.

Il candidato di molti spettatori Uomini e donne

Solitamente nella seconda parte della stagione di Uomini e donne vengono apportati diversi cambiamenti al cast, soprattutto a quello del trono Classico.

A pochi giorni dalla fine di gennaio, dunque, i fan si chiedono se e quando verranno presentati i nuovi tronisti, ovvero i sostituti degli uscenti Flavio e Cristiana.

Dopo aver visto le ultime puntate che sono andate in onda su Canale 5, molti spettatori hanno cambiato idea su Jakub: con il discorso che ha fatto a Sara prima di autoeliminarsi, infatti, il ragazzo ha conquistato un'ampia fetta di pubblico, le stesse persone che oggi lo vorrebbero sul trono.

I commenti a favore di Jakub

La conoscenza tra Jakub e Sara è finita da qualche settimana, per questo molti fan di Uomini e donne si sono esposti per proporre il ragazzo per il ruolo di tronista della seconda parte della stagione.

"Io lo vedrei molto bene lì", "Sul trono subito", "Mi piace", "Un trono per Jakub", "Maria pensaci", "Ha carattere e sa fare discorsi sensati, avercene", "Meglio sul trono che dietro ad una rompiscatole come Sara", "Ha un'intelligenza che lì dentro si sognano in tanti", "Quando lo vedremo sul trono?", Jakub sarebbe un tronista più interessante sia di Ciro che si Sara", si legge su X in questi giorni.

Le dichiarazioni di Martina dopo il rifiuto di Flavio

Se molti fan di Uomini e donne vorrebbero Jakub sul trono, un'altra corteggiatrice di questa edizione ha già detto che accetterebbe subito un'eventuale seconda possibilità.

"Io credo nell'amore e penso che da qualche parte c'è qualcuno che mi accetta per quella che sono, quindi direi di sì", ha dichiarato Martina, ex pretendente di Flavio, in una recente intervista.