Le registrazioni di Uomini e donne ripartiranno il 5 gennaio dopo circa tre settimane di stop, e la curiosità dei fan è quasi tutta per quello che accadrà tra i protagonisti del trono Classico. Flavio Ubirti ha scelto a metà dicembre (la puntata andrà in onda verso la fine del mese in corso), e in rete c'è chi è convinto che a breve sarà sostituito da una new entry. Sul web si vocifera che ad accomodarsi sul trono potrebbe essere uno tra Cristina Ferrara, Rosario Guglielmi, Martina Cardamone e Jakub Bakkour.

Tre tronisti e un posto vacante a Uomini e donne

Il 7 gennaio inizierà la seconda parte dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, e sul web c'è già chi si chiede quali saranno i tronisti che faranno compagnia al pubblico fino a maggio.

Flavio si è fidanzato con Nicole nel corso di una registrazione che si è svolta il 15 dicembre, quindi attualmente nel cast del trono Classico ci sono tre ragazzi.

Non dovrebbe mancare molto alla scelta di Cristiana, che è rimasta con due corteggiatori da diverso tempo e a breve potrebbe lasciare il programma con uno di loro; Sara, invece, ha ancora quattro pretendenti e il suo percorso potrebbe concludersi un po' più avanti.

Ciro, infine, si è accomodato sulla poltrona rossa da poco e, di fatto, la sua avventura deve ancora cominciare.

Le teorie sul futuro del trono Classico

Stando a quello che si vocifera sul web in questo periodo, tra non molto potrebbe essere presentato almeno un nuovo tronista.

Tra i candidati alla poltrona rossa che è rimasta vuota dopo la scelta di Flavio, ci saranno anche volti già noti al pubblico: la prima è Martina, ovvero la corteggiatrice che Ubirti ha rifiutato e che potrebbe ricevere un'altra possibilità da parte della redazione.

I fan, invece, vorrebbero vedere sul trono Cristina, tra le protagoniste assoluta della passata stagione ed ex fidanzata di Gianmarco. La ragazza dovrebbe essere ancora single, e molti spettatori sono convinti che avrebbe il carattere giusto per affrontare l'esperienza da tronista.

Jakub e le incomprensioni con Sara

Tra le ipotesi al vaglio dei fan di Uomini e donne, ci sarebbe anche quella del ritorno di Rosario.

Il giovane era stato scelto come tronista a settembre, ma la storia mai finita con Lucia gli è costata il posto ancora prima di iniziare l'avventura. In rete, dunque, non si esclude un'eventuale seconda chance per il protagonista di Temptation Island che l'estate scorsa aveva conquistato la redazione.

Tra i possibili nuovi tronisti del dating-show, però, ci sarebbe anche un attuale corteggiatore: si dice che a Jakub potrebbe essere offerto il trono nel caso non dovesse andare bene la sua conoscenza con Sara.

Maggiori informazioni a riguardo, però, trapeleranno al termine delle registrazioni che sono in programma nelle prossime settimane.