Cosa sta succedendo tra Jakub Bakkour e Sara Gaudenzi? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da diversi giorni, ma in particolare da quando qualcuno si è accorto che il corteggiatore ha pubblicato un suo video in palestra il giorno in cui è prevista una nuova registrazione. In rete, dunque, ci si domanda se la storia in questione è vecchia oppure se il giovane si è eliminato dal programma dopo l'ultima lite con la tronista.

La storia Instagram che confonde i fan

Nell'ultima registrazione di Uomini e donne che c'è stata prima delle vacanze di Natale, Jakub è uscito dallo studio furioso con Sara.

Sono passate quasi tre settimane da quel momento e nessuno ha saputo cos'è accaduto tra i due dopo quella lite che sembrava aver compromesso la loro frequentazione.

A poche ore dall'inizio delle prime riprese del 2026 (previste nel pomeriggio del 5 gennaio), il ragazzo ha pubblicato una storia su Instagram che ha confuso i follower.

Jakub ha postato sul suo account social un breve video in bianco e nero dalla palestra dove si sta allenando, o meglio questo è quello che si evince guardando il filmato.

Qualora questa storia fosse stare registrata oggi, vorrebbe dire che il modello non parteciperà alla registrazione per motivi che probabilmente trapeleranno più avanti.

Le perplessità del pubblico di Uomini e donne

I fan che hanno visto la storia che Jakub ha pubblicato nella tarda mattinata del 5 gennaio, si sono interrogati sul suo futuro a Uomini e donne.

"Si è eliminato oppure questo video è vecchio?", si stanno chiedendo molti utenti di X e di Instagram dopo aver dato un'occhiata al profilo del corteggiatore di Sara.

Il giovane potrebbe aver spoilerato il suo addio al dating-show condividendo il filmato in palestra, oppure potrebbe aver volontariamente lasciato credere che si trovava altrove postando immagini non recenti.

Solo leggendo le anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione odierna si saprà se Jakub è ancora un pretendente di Sara, o se la loro conoscenza è finita dopo la lite della volta precedente.

Attesa per le prime anticipazioni del 2026

Lunedì 5 e martedì 6 gennaio si registreranno nuove puntate di Uomini e donne, e in rete circoleranno le prime anticipazioni del 2026.

I fan sono senza informazioni da quasi tre settimane, quindi la curiosità su quello che accadrà in studio dopo le vacanze è altissima.

La programmazione su Canale 5, invece, riprenderà mercoledì 7 e si ripartirà con l'ennesimo crollo di Gemma per un "no" di Mario e dal percorso di avvicinamento di Flavio alla scelta.

Il trono del giovane si è concluso a metà dicembre, ma il pubblico assisterà al suo fidanzamento con Nicole non prima della fine di gennaio.