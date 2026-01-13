Cosa sarà successo tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri dopo che Ciro Solimeno ha parlato degli incontri che avrebbe avuto con la ragazza mentre la corteggiava a Uomini e donne? I fan se lo sono chiesti per ore, e la risposta potrebbe averla data proprio l'ex tronista con una foto su Instagram. L'altra sera, infatti, la giovane ha condiviso sul suo account lo scatto di una cena per due che stava per consumare, e quasi tutti hanno pensato che con lei ci fosse l'attuale fidanzato.

La mossa social che fa discutere

Per ore i fan di Uomini e donne si sono chiesti se le accuse che Ciro ha lanciato a Martina nell'ultima registrazione potrebbero aver compromesso la sua relazione con Gianmarco.

I sostenitori della coppia erano molto preoccupati anche perché Lorenzo Pugnaloni aveva accennato ad uno choc che Steri avrebbe avuto scoprendo dei contatti che ci sarebbero stati tra De Ioannon e Solimeno durante il trono di lei, ma quest'indiscrezione non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati.

La ragazza, però, la sera del 12 gennaio ha pubblicato una foto che potrebbe aver svelato come vanno le cose tra lei e il fidanzato dopo tutto quello che è trapelato dagli studi Elios.

Martina ha condiviso sul suo account Instagram lo scatto di una cena per due persone, in particolare panini e patatine di un noto fast food che lei e qualcun altro stavano per mangiare: il pensiero di tutti è andato subito a Gianmarco, ma né lei né lui hanno confermato che ieri sera erano insieme.

Sospiro di sollievo per i fan di Uomini e donne

Anche se non è sicuro che l'altra sera Martina e Gianmarco hanno cenato insieme, molti fan di Uomini e donne sono convinti che la ragazza avrebbe pubblicato volutamente quella foto per rassicurarli sulla sua relazione.

"Qui c'è il panico e quei due stanno mangiando serenamente", "Menomale", "Tutto bene quindi?", "Siamo vivi", "Per me aveva già raccontato tutto a Gianmarco, sarebbe stata folle a tenerglielo nascosto", "Siamo pronti a tutto", "A lei non importa nulla di quello che ha detto Ciro, la amo", si legge su X in queste ore.

Attesa per la registrazione del 13 gennaio

Oggi, 13 gennaio, si registrerà una nuova puntata di Uomini e donne e i fan sono curiosi di sapere cosa deciderà di fare Ciro.

Non sarebbe da escludere un possibile faccia a faccia tra il tronista, Martina e Gianmarco, ma Solimeno dovrà anche comunicare se intende continuare l'avventura o se preferisce abbandonare dopo tutto quello che ha raccontato.