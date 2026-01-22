Marco Veneselli ha lasciato Uomini e donne circa tre settimane fa, ma tra i fan c'è ancora chi spera nel suo ritorno in studio. Se Sara Gaudenzi sta provando a portare avanti il suo trono chiedendo di far arrivare altri ragazzi, il suo ex corteggiatore ha messo "mi piace" ad una foto del peluche che le ha regalato in un'esterna di qualche mese fa. In rete, dunque, c'è chi sogna un ritorno di fiamma tra i due protagonisti del trono Classico di questa edizione.

Il gesto di Marco che alimenta le speranze dei fan

Le prossime registrazioni di Uomini e donne saranno decisive per il percorso di Sara: nel caso non dovessero arrivare nuovi corteggiatori, la tronista potrebbe abbandonare il programma senza fare la scelta.

Un'altra cosa che permetterebbe a Gaudenzi di portare a termine il suo trono sarebbe il ritorno di almeno uno tra Jakub e Marco, entrambi usciti di scena in puntate che devono ancora andare in onda su Canale 5.

Se il modello non ha dato indizi di un suo eventuale rientro nel cast del dating-show, il pretendente romano ha fatto una mossa che ha colpito i fan.

Come ha raccontato Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, Marco ha messo like ad una foto del peluche che ha regalato a Sara in un'esterna, ovvero la tigre che hanno deciso di chiamare Mara per unire le iniziali dei nomi di entrambi.

Attesa per le prossime registrazioni di Uomini e donne

Questo gesto di Marco potrebbe significare due cose: sente la mancanza di Sara e potrebbe riproporsi a lei nelle prossime puntate, oppure ha solo apprezzato un post che i fan hanno creato per ricordare un'esterna che è piaciuta a molti.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle registrazioni previste il 26 e 27 gennaio, dunque, faranno chiarezza sul futuro della tronista e sull'eventuale ritorno in studio di uno o più suoi ex corteggiatori.

Le opinioni degli utenti di X

Tra gli spettatori di Uomini e donne c'è chi non ha ancora perso la speranza per un lieto fine tra Marco e Sara, anche se col passare del tempo il numero di sostenitori della coppia sta diminuendo.

"Io sogno che lui torna e le dice di conoscersi fuori", "Il ritorno di Marco sarebbe l'unico modo per salvare il trono di Sara", "Io voglio un colpo di scena, non può finire così", si legge su X in questi giorni.