In questi giorni sul web si sta parlando molto di Ciro Solimeno e delle rivelazioni che ha fatto a Uomini e donne su quello che sarebbe successo tra lui e Martina De Ioannon quando lui era corteggiatore e lei tronista, in particolare telefonate e incontri vietati dal regolamento del programma. Intervistato da Lorenzi Pugnaloni, Mario Cusitore non ha avuto belle parole per il giovane: l'ex cavaliere ha svelato che il ragazzo si sarebbe sempre messo in competizione con Gianmarco Steri, e lui avrebbe ascoltato i commenti cattivi che avrebbe fatto sul barbiere l'estate scorsa.

Il retroscena di Mario su Ciro e Martina

Da un paio di giorno in rete si rincorrono le voci e i pareri sui contatti che ci sarebbero stati tra Ciro e Martina nel periodo in cui era sul trono: queste rivelazioni hanno stupito solo una parte del pubblico, anche perché diverse persone sostengono di aver scoperto tempo fa di questi presunti incontri tra i due all'insaputa della redazione di Uomini e donne.

"Si sapeva già. L'ex tronista Michele lo sapeva, infatti mentre camminavano per le strade di Sanremo (lo scorso febbraio) mi disse che Ciro chattava con Martina come lui aveva fatto con alcune corteggiatrici", ha raccontato Mario a Lorenzo Pugnaloni.

Le frecciatine all'attuale tronista di Uomini e donne

Cusitore non si è fermato qui, e all'esperto di blogger ha svelato cosa sarebbe accaduto l'estate scorsa ad una serata alla quale parteciparono anche Ciro e Martina.

"Appena arrivò lui disse - guardate il primo post ufficiale di Gianmarco e Cristina - eravamo a Castellammare e c'era anche Michele con la compagna", ha raccontato l'ex cavaliere di Uomini e donne.

"Ciro è cattivo e presuntuoso, si è sempre messo in sfida con Gianmarco"; ha chiosato Mario che in tutta questa vicenda sembra non essere d'accordo con il comportamento di Solimeno.

La perplessità del pubblico sulle tempistiche

Una domanda che si stanno ponendo tutti i fan di Uomini e donne in questi giorni è: perché Ciro ha deciso di parlare proprio adesso?

I presunti contatti con Martina, infatti, sarebbero avvenuti più di un anno fa (tra novembre e dicembre 2024), quindi il pubblico si sta interrogando sulla necessità di raccontare tutto ora che lei è felicemente fidanzata con Gianmarco e lui sta cercando l'amore in televisione.

Al momento questo quesito non ha trovato una risposta, e neppure Lorenzo Pugnaloni ha ancora scoperto le reali motivazioni che avrebbero spinto Ciro a fare queste rivelazioni davanti alle telecamere.