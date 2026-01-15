Il 15 gennaio è stata pubblicata una nuova puntata di Casa Lollo, e uno degli ospiti è stato Mario Cusitore. Dopo aver parlato a lungo dell'astio che Ida Platano nutrirebbe ancora nei suoi confronti, l'ex cavaliere di Uomini e donne ha commentato il percorso di Ciro Solimeno: secondo il 46enne, il ragazzo avrebbe sbagliato ad accettare il trono subito dopo la rottura mediatica con Martina De Ioannon.

Il commento sull'avventura di Ciro a Uomini e donne

Da giorni sul web si parla di Ciro e delle rivelazioni che ha fatto a Uomini e donne su Martina, in particolare sui contatti che avrebbero avuto durante il trono di lei.

La ragazza non ha risposto alle accuse dell'ex, e secondo Lorenzo Pugnaloni starebbe in silenzio per non dare ulteriore visibilità ad una persona che ha lasciato più di quattro mesi fa.

Dello stesso parere sembra essere Mario, che in una recente intervista ha criticato aspramente Solimeno anche per aver accettato il ruolo di tronista subito dopo la rottura con la donna che diceva di amare follemente.

"Ha sbagliato. Farà un trono nell'ombra di Martina e Gianmarco, per me non è pronto", ha detto Cusitore sull'attuale protagonista del dating-show.

La versione di Michele Longobardi

Non è la prima volta che Mario parla di Ciro in questi giorni, anzi poche ore fa alcune sue dichiarazioni hanno spiazzato il pubblico di Uomini e donne.

L'ex cavaliere del parterre, infatti, ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni che Michele Longobardi gli avrebbe confidato che in molti sapevano dei contatti tra Ciro e Martina durante il trono di lei: "Si sapeva, lui mi ha detto che chattavano e che lui non era stato l'unico a farlo con le corteggiatrici".

Questa versione combacia in parte con quella di Solimeno, che davanti alle telecamere ha parlato anche di un paio di incontri in albergo e di baci con De Ioannon tra novembre e dicembre del 2024.

Come procede la storia tra Gianmarco e Martina

Sempre oggi, 15 gennaio, Lorenzo Pugnaloni ha svelato come andrebbero le cose tra Martina e Gianmarco dopo le rivelazioni di Ciro.

Stando a quello che ha raccontato l'esperto di gossip sui social, gli ex tronisti di Uomini e donne starebbero ancora insieme e il barbiere non avrebbe dato peso a fatti che, se fossero realmente accaduti, risalirebbero a più di un anno fa.