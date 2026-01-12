Da settimane si rincorrono le voci sui tronisti della seconda parte della stagione di Uomini e donne, e tra i nomi più gettonati c'era quello di Valentina Piscopo. Interpellata sul rumor che la voleva prossima ad entrare nel cast del dating-show di Canale 5, l'ex compagna di Domenico D'Alterio del Grande Fratello ha negato tutto sostenendo che chi ci ha creduto non avrebbe capito nulla di lei.

La risposta di Valentina sul futuro a Uomini e donne

Oggi, 12 gennaio, si registrerà la scelta di Cristiana e i fan di Uomini e donne sono curiosi di sapere se verrà presentata qualche new entry in questa puntata o nelle prossime.

Una teoria molto gettonata tra gli spettatori del dating-show, è quella secondo la quale a breve dovrebbero essere ufficializzati almeno due nuovi tronisti, ovvero i sostituti di Flavio e Cristiana.

I rumor del web sostenevano che in lizza per la poltrona rossa c'erano le ex di due concorrenti dell'ultimo Grande Fratello, Valentina e Carlotta.

L'ex compagna di Domenico, però, si è tirata fuori rispondendo in modo deciso a chi le ha chiesto se è vero che entrerà a far parte del cast di U&D.

"Gli asini volano. Voi di Valentina non avete capito nulla", ha scritto la donna sul suo profilo Instagram.

Il silenzio di Carlotta Vendemmia

Se Valentina ci ha messo qualche giorno a smentire le voci che la volevano in lizza per il trono di Uomini e donne, Carlotta non si è ancora pronunciata a riguardo.

La scorsa settimana, infatti, a Deianira Marzano è arrivata la segnalazione di una persona che sostiene di aver visto l'ex fidanzata di Mattia mentre registrava il video di presentazione da tronista.

Al momento questo rumor non è supportato da prove, quindi va preso con le pinze nell'attesa delle anticipazioni delle riprese del 12 e 13 gennaio, che potrebbero essere illuminanti sul nuovo cast del trono Classico.

Attesa per la scelta di Cristiana

Tra poche ore trapelerà il nome del corteggiatore preferito di Cristiana, quello con il quale lei vorrebbe vivere una relazione lontano dai riflettori.

Molti fan di Uomini e donne pensano che la scelta ricadrà su Ernesto, invece sono meno le persone che credono in un lieto fine con Federico.

Nella registrazione del 12 gennaio si dovrebbe parlare anche di Sara e di cosa ha fatto per provare a recuperare la conoscenza con Jakub dopo le tensioni dell'ultimo periodo.