Sono passati molti mesi dall'ultima apparizione di Armando Incarnato a Uomini e donne, ma i fan non hanno mai saputo perché è sparito dallo studio da un giorno all'altro. Nell'intervista che ha concesso al magazine del programma a gennaio, l'ex cavaliere ha ammesso di essersi fidanzato con una persona con la quale sogna di sposarsi e di avere un altro bambino.

Il motivo dell'addio di Armando a Uomini e donne

Per più di un anno i fan di Uomini e donne si sono chiesti perché Armando non è più nel parterre Over, e questa domanda è rimasta senza una risposta fino a pochi giorni fa.

Lo storico protagonista del dating-show, infatti, ha rilasciato un'intervista al magazine del programma e ha svelato le motivazioni che lo hanno spinto ad uscire definitivamente dal cast.

L'imprenditore campano, infatti, ha trovato l'amore lontano dalle telecamere e oggi si dice felicemente fidanzato.

Incarnato fa coppia con una ragazza che si è intravista in qualche foto che ha postato su Instagram, una persona che gli ha fatto tornare la voglia di fare progetti importanti per il futuro.

Armando, infatti, ha dichiarato che gli piacerebbe sposarsi e diventare di nuovo papà, e pensa di aver trovato la donna giusta con la quale mettere su famiglia.

L'ultima apparizione agli studi Elios

Armando è stato uno dei personaggi più amati e chiacchierati della versione Over di Uomini e donne: è durata più di cinque anni, infatti, la partecipazione dell'imprenditore al programma che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Incarnato non si è mai risparmiato nelle discussioni, anzi i telespettatori lo ricordano soprattutto per gli accesi scontri che ha avuto con gli altri componenti del parterre, sia dame che cavalieri.

L'ultima apparizione dell'uomo agli Elios risale all'autunno 2024, dopodiché non si è più visto in studio e nessuno ha mai motivato la sua uscita di scena improvvisa.

L'indiscrezione sul futuro del trono Classico

Nel giorno in cui sul web si sta discutendo dell'intervista di Armando, Lorenzo Pugnaloni ha catturato l'attenzione di molti facendo il nome di una donna che a breve potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa.

Secondo l'esperto di gossip, infatti, la redazione di Uomini e donne avrebbe contattato Valentina Piscopo, l'ex compagna di Domenico del Grande Fratello.

Gli autori del dating-show avrebbero le idee chiare su chi vorrebbero sul trono nella seconda parte della stagione, ma maggiori informazioni dovrebbero trapelate dopo la scelta di Cristiana (prevista per l'inizio della settimana prossima).

Il cast del trono Classico, dunque, sarebbe in fase di rinnovamento e già tra qualche giorno potrebbe essere presentata una new entry.