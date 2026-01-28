Mario Lenti non ha partecipato alla registrazione di Uomini e donne del 27 gennaio, e in studio non si è parlato del perché non ci fosse. Le anticipazioni che stanno circolando in rete da alcune ore, però, svelano che il cavaliere si sarebbe assentato solo per motivi di lavoro: dopo aver portato a termine tutti i suoi impegni in Puglia, dunque, l'imprenditore tornerà agli Elios e riprenderà la sua ricerca dell'anima gemella.

Le ragioni dell'assenza di Mario in studio

Tra le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese di Uomini e donne del 27 gennaio, c'è anche quella dell'assenza di Mario e Arcangelo in studio.

I due cavalieri, dunque, hanno saltato la registrazione di martedì per questioni personali, o meglio questo è quello che si legge sul web in queste ore.

L'imprenditore di origini pugliesi, in particolare, avrebbe disertato l'appuntamento dell'altro giorno solo per impegni che aveva già preso e che non avrebbe potuto rimandare: Lenti, dunque, si sarebbe assentato per motivi di lavoro e non per un eventuale addio al parterre come alcuni avevano pensato leggendo gli ultimi spoiler.

Mario potrebbe tornare agli Elios già oggi, 28 gennaio, per aggiornare i telespettatori sulle sue frequentazioni di questo periodo.

Il monologo di Gemma a Uomini e donne

Nonostante diverse assenze, nella registrazione di Uomini e donne del 27 gennaio si è parlato molto del trono Over e di alcuni suoi chiacchierati protagonisti.

Gemma, in particolare, ha rubato la scena a tutti facendo un lungo monologo sulle sue disavventure amorose: anche se ha deciso di non abbandonare il programma (cosa che aveva minacciato di fare la scorsa settimana), la dama si è detta sconfortata dei tanti "due di picche" che ha preso da cavalieri ai quali si è dichiarata.

La redazione ha provato a far tornare il sorriso a Galgani presentandole un nuovo corteggiatore, e lei ha accettato di conoscerlo meglio.

Una nuova registrazione agli Elios

Il 28 gennaio si svolgerà la seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, e in serata trapeleranno le anticipazioni di quello che accadrà in studio.

I fan sono curiosi di sapere se Sara abbandonerà il trono, se Mario e Arcangelo saranno nel parterre, se Gemma continuerà la conoscenza con il suo nuovo corteggiatore e se Alessio e Rosanna andranno via insieme dal programma.