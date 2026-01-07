Oggi, 7 gennaio, ricomincerà la programmazione di Uomini e donne: i telespettatori, dunque, nel pomeriggio assisteranno alla prima puntata del dating-show del 2026, una registrazione che risale all'inizio di dicembre. Su Witty Tv è stato pubblicato il video con alcune anticipazioni di quello che andrà in onda questo mercoledì: Gemma Galgani discuterà animatamente con Barbara De Santi, Federico Mastrostefano verrà rimproverato da una dama ed Ernesto Passaro andrà via dopo aver visto un bacio tra Cristiana Anania e Federico Cotugno.

Gli spoiler del ritorno di Uomini e donne su Canale 5

Per settimane i telespettatori hanno atteso il ritorno di Uomini e donne su Canale 5, e finalmente questo giorno è arrivato.

Mercoledì 7 gennaio, infatti, andrà in onda una puntata che è stata registrata circa un mese fa, e della quale sono disponibili tutte le anticipazioni.

Tra poche ore, dunque, i fan assisteranno ad un vivace battibecco tra Gemma e Barbara in studio: Galgani alzerà la voce con la "collega" di parterre e la inviterà a darsi una calmata con toni piuttosto accesi.

"Inutile che ti metti in mezzo se poi devi fare del vittimismo", dirà la 75enne davanti alle telecamere.

Il motivo di questo scontro potrebbe essere Mario, o meglio l'interesse che Gemma ha sempre provato per lui e che Barbara ha messo in dubbio dopo essere uscita a cena con il cavaliere.

Cristiana in difficoltà

La puntata di Uomini e donne del 7 gennaio si aprirà con Cristiana e con la reazione che avrà Ernesto ad un nuovo bacio tra la tronista e Federico.

Il corteggiatore di origini campane deciderà di andare via nonostante la ragazza proverà a convincerlo a rimanere per portare a termine la loro conoscenza.

Gianni Sperti interverrà per criticare il comportamento del giovane, poi la protagonista del trono Classico uscirà dallo studio e raggiungerà il suo pretendente per un confronto definitivo.

Cos'è successo nelle ultime registrazioni

Il 5 e il 6 gennaio si sono svolte le prime registrazioni di Uomini e donne del 2026, e in studio è accaduto di tutto.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Cristiana ha annunciato che sceglierà la prossima settimana, invece Sara ha accettato l'autoeliminazione di Marco senza battere ciglio.

La tronista di Roma, inoltre, ha deciso di non partecipare alla riprese di martedì scorso per poter raggiungere Jakub a Verona e convincerlo a tornare per corteggiarla.

Sul fronte Over, invece, Gemma e Magda non hanno trattenuto le lacrime per diversi motivi: la prima è stata molto attaccata per la sua nuova frequentazione (secondo tanti non sarebbe davvero interessata al suo pretendente), la seconda ha pianto dopo aver chiuso con Mario.