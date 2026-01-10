Dopo un mese d'attesa, i fan di Uomini e donne stanno per vedere la scelta di Flavio Ubirti. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che le puntate che andranno in onda dal 12 al 16 gennaio saranno dedicate all'ultimo atto del percorso del tronista toscano, che potrà finalmente uscire allo scoperto con la nuova fidanzata Nicole Belloni.

Gli spoiler delle prossime puntate

Da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate a metà dicembre, quelle che i fan aspettano di vedere da un mese per scoprire come si è concluso il trono di Flavio.

Le anticipazioni della prossima settimana, dunque, svelano che su Canale 5 sarà trasmesso prima l'appuntamento in cui Ubirti annuncerà che è pronto a scegliere e poi quello in cui farà il nome della sua corteggiatrice preferita.

Tra pochi giorni, dunque, i telespettatori assisteranno alle ultime esterne tra il tronista e le sue pretendenti, e poi al suo fidanzamento con Nicole: il giovane, infatti, si dichiarerà all'ex tentatrice sorprendendo tutti quelli che pensavano che il suo cuore battesse per Martina.

Quest'ultima non nasconderà la sua delusione per il "no", ma farà l'in bocca al lupo alla nuova coppia e poi uscirà dallo studio in fretta e furia.

Nuove esterne per Ciro a Uomini e donne

Sempre nel corso delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 12 al 16 gennaio, sarà dato spazio a Ciro e ad alcune sue corteggiatrici.

Il giovane commenterà in modo positivo esterne con Elisa e Alessia Antonetti, ma il pubblico avrà la sensazione che da parte sua non ci sarebbe ancora un reale interesse per nessuna delle ragazze che sta frequentando.

La prossima settimana, inoltre, Maria De Filippi non si occuperà né di Sara né di Cristiana: le due saranno in studio, ma non verranno interpellate sulle loro conoscenze.

Quando si registra la scelta di Cristiana

Nel giorno in cui inizierà una nuova settimana di programmazione, negli studi di Uomini e donne ci sarà una registrazione molto importante: salvo colpi di scena (un possibile slittamento di 24 ore), lunedì 12 gennaio Cristiana farà la sua scelta tra Ernesto e Federico.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese sveleranno l'epilogo di un trono che è durato circa quattro mesi e che ha appassionato i fan soprattutto nell'ultimo periodo.