Lunedì 19 gennaio inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, e i fan sanno già che finalmente vedranno la scelta di Flavio Ubirti. Le anticipazioni del web, inoltre, svelano che il "sì" del tronista a Nicole Belloni non sarà l'unica emozione che regaleranno i ragazzi del trono Classico: Jakub Bakkour, ad esempio, litigherà pesantemente con Sara Gaudenzi e lascerà lo studio in preda all'ira.

La fine del percorso di Flavio a Uomini e donne

Per settimane i fan di Uomini e donne si sono chiesti quando sarebbe andata in onda la scelta di Flavio, e finalmente hanno avuto una risposta.

La puntata che sarà trasmessa lunedì 19 gennaio sarà interamente dedicata alla fine del percorso del tronista toscano, cominciato a settembre e conclusosi prima di quello di tutti gli altri ragazzi che stanno cercando l'amore in tv.

Le anticipazioni del web, dunque, rivelano che la programmazione del dating-show riprenderà dal "sì" dell'ex tentatore a Nicole, dai loro baci in studio e dal romantico ballo che faranno sotto una cascata di petali rossi.

La corteggiatrice Martina, invece, verrà rifiutata dopo circa quattro mesi di conoscenza ma, nonostante la delusione, augurerà il meglio alla nuova coppia.

Tensioni in arrivo per Sara

Dal 19 al 23 gennaio andranno in onda le puntate che sono state registrate a metà dicembre, quindi è da più di un mese che i fan di Uomini e donne sanno cosa stanno per vedere su Canale 5.

Tra i protagonisti della prossima settimana ci sarà Sara, che tornerà a discutere animatamente con la maggior parte dei suoi corteggiatori.

Jakub, in particolare, si scontrerà con la tronista e le anticiperà che le direbbe di "no" se dovesse sceglierlo: il giovane, inoltre, andrà via furioso dopo una lite piuttosto accesa con la ragazza che sta frequentando davanti alle telecamere.

Attesa per le prossime registrazioni

L'uscita di Jakub dallo studio che andrà in onda entro venerdì 23 gennaio, risale a molte settimane fa: nelle puntate che sono state registrate di recente, però, non ci sono stati sviluppi positivi nella conoscenza tra il giovane e Sara.

Lunedì scorso, ad esempio, la tronista di Uomini e donne ha scoperto che il suo pretendente ha deciso di non tornare in studio nonostante lei lo abbia raggiungo a Verona per un chiarimento.

Lunedì prossimo si saprà qualcosa in più sul futuro della ragazza nel programma, attualmente in bilico per mancanza di spasimanti.