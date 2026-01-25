Lunedì 26 gennaio riprenderà la regolare programmazione di Uomini e donne, e i fan già sanno cosa vedranno fino a venerdì 30. Le anticipazioni che circolano sul web in questi giorni, infatti, svelano che Gemma Galgani sarà molto criticata per la frequentazione con un cavaliere per il quale non proverebbe una reale attrazione. Alessio Pili Stella, invece, manifesterà qualche dubbio sulla conoscenza con Rosanna Siino nonostante i baci che ci sono stati tra loro in precedenza.

Gemma prova a ripartire senza Mario

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 26 al 30 gennaio si parlerà molto di Gemma e della frequentazione che ha avviato dopo l'ennesimo "no" di Mario.

La dama si dirà contenta della conoscenza con Mauro, ma in studio nessuno le crederà.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Galgani sarà attaccata dagli opinionisti e da diversi componenti del parterre, tutti convinti del fatto che non sarebbe davvero interessata al signore con il quale sta uscendo a cena.

La 76enne proverà a difendersi dalle critiche, ma non riuscirà a dimostrare che ha dimenticato Lenti e il sentimento che prova per lui dall'inizio della stagione.

Le perplessità di Alessio

Tra i protagonisti delle prossime puntate di Uomini e donne ci sarà anche Alessio, che solo pochi giorni fa è rimasto spiazzato da un gesto romantico da parte di Rosanna.

I due racconteranno dei baci che si sono scambiati dopo una cena, ma successivamente il cavaliere spiazzerà tutti dicendosi in dubbio sul futuro di questa conoscenza.

L'imprenditore è molto amico di Giuseppe, ex fidanzato della dama che sta frequentando, e questo lo frena molto soprattutto su un'eventuale vita di coppia con lei.

Due corteggiatori di Sara lasciano Uomini e donne

Per quanto riguarda il trono Classico, sarà dato molto spazio a Sara e alle reazioni che avrà quando vedrà ben due suoi corteggiatori abbandonare lo studio.

Marco si autoeliminerà dopo l'ennesima discussione, ma la tronista spiazzerà tutti accettando questa decisione senza battere ciglio.

Anche Jakub interromperà la conoscenza con Gaudenzi, e dirà "no" quando lei lo raggiungerà a Verona per provare a convincerlo a riprovarci.

Fino al 30 gennaio, dunque, i fan di Uomini e donne vedranno Sara rimanere con un solo pretendente e il suo trono sempre più in bilico.