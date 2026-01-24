Da lunedì 26 gennaio i fan di Uomini e donne assisteranno a diversi colpi di scena, la maggior parte dei quali nel trono di Sara Gaudenzi. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che nelle prossime puntate Marco Veneselli deciderà di eliminarsi dal programma perché convinto che l'interesse della tronista nei suoi confronti sarebbe venuto meno; lei non tratterrà il corteggiatore, anzi si dirà pronta ad andare a trovare Jakub Bakkour a Verona per provare a convincerlo a tornare.

Sara perde corteggiatori a Uomini e donne

Dal 26 al 30 gennaio saranno trasmesse in tv le puntate di Uomini e donne che sono state registrate subito dopo le feste, e le anticipazioni che circolano in rete rivelano che sarà dato molto spazio al trono di Sara.

La ragazza si troverà a dover fronteggiare una vera e propria "fuga" di corteggiatori: Jakub non si presenterà in studio dopo un'accesa discussione in studio, e Marco deciderà di eliminarsi.

Il pretendente romano spiazzerà tutti dicendo che secondo lui la tronista non proverebbe un reale interesse nei suoi confronti, e subito dopo annunciare il suo addio al programma.

A sorprendere ancora di più sarà la reazione di Sara a tutto questo: la giovane non proverà a trattenere Marco, anzi accetterà la sua uscita di scena con una serenità inaspettata.

Il viaggio a Verona da Jakub

Diversa sarà la reazione di Sara alla notizia dell'assenza di Jakub in studio: fino al 30 gennaio, infatti, i telespettatori assisteranno al tentativo che farà la tronista di Uomini e donne per provare a convincere il corteggiatore a riprendere la loro conoscenza davanti alle telecamere.

La ragazza andrà a Verona, la città dove vive il suo pretendente, e tra i due ci sarà un confronto dall'esito inaspettato: nonostante questo forte gesto di Sara, Jakub sceglierà di non tornare.

Cos'è successo nelle ultime registrazioni

Sono passate circa tre settimane da quando sono state registrate le puntate che il pubblico di Canale 5 vedrà dal 26 al 30 gennaio, e in studio sono accadute molte altre cose.

Sara non ha mai cercato Marco (e viceversa), quindi la loro frequentazione è finita; Jakub, invece, non ha più messo piede agli Elios e ha quasi costretto la tronista a concentrarsi su altri ragazzi per non dover interrompere il percorso in anticipo.

Attualmente la giovane sta conoscendo Simone e spera nell'arrivo di nuovi pretendenti: se ciò non dovesse accadere, Sara dovrà abbandonare il trono.